Клиент бара так увлекся перепиской, что не заметил ограбление

На днях в Twitter-канале Lifeinism было опубликовано видео с жителем Бразилии Карлосом Алмейда, который озадачил общественность.

Мужчина спокойно сидел в одном из баров города Нова-Серрана и вел переписку по телефону. Алмейда настолько увлекся, что пропустил ограбление бара, в котором находился, пишет "Медуза".

Ограбление сняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, что, когда в бар входит вооруженный преступник, Алмейда спокойно стоит у стойки с телефоном в руках и никак не реагирует на происходящее.

Некоторые посетители ложатся на пол, но Алмейда по-прежнему ничего не замечает. Даже когда грабитель проходит мимо него, Алмейда продолжает переписываться. Он заподозрил неладное лишь тогда, когда преступник уже покинул бар.

This guy focused on his phone so much he didn’t realize what happened. #robbery #technology #lifeinism pic.twitter.com/A9eUw42jpN