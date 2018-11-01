Клиент бара так увлекся перепиской, что не заметил ограбление

На днях в Twitter-канале Lifeinism было опубликовано видео с жителем Бразилии Карлосом Алмейда, который озадачил общественность.

Мужчина спокойно сидел в одном из баров города Нова-Серрана и вел переписку по телефону. Алмейда настолько увлекся, что пропустил ограбление бара, в котором находился, пишет "Медуза".

Ограбление сняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, что, когда в бар входит вооруженный преступник, Алмейда спокойно стоит у стойки с телефоном в руках и никак не реагирует на происходящее.

Некоторые посетители ложатся на пол, но Алмейда по-прежнему ничего не замечает. Даже когда грабитель проходит мимо него, Алмейда продолжает переписываться. Он заподозрил неладное лишь тогда, когда преступник уже покинул бар.

Алмейда рассказал журналистам, что пропустил ограбление из-за громкой музыки, игравшей в баре. Когда он отвлекся от телефона, то увидел лежавшего на полу человека и сильно, по его словам, удивился. Алмейда не стал говорить, с кем переписывался во время ограбления, но отметил, что это "личное".

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