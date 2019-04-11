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Контролюй базар: у Верховній Раді поскандалили через "мовний закон"

STYLERКурйози    11.04.2019 - 23:19
Контролюй базар: у Верховній Раді поскандалили через "мовний закон"
Прийняття мовного закону в Україні - депутату вимкнули мікрофон (Василь Німченко, фото: opposition.org.ua)

Мовний закон в Україні неодноразово ставав причиною конфліктів

Під час обговорення правок до "мовного закону" народному депутату від "Опозиційного блоку" Василю Німченку вимкнули мікрофон за неетичне спілкування, повідомляє "Укрінформ".

Між головою комітету з питань культури і духовності Миколою Княжицьким і Німченком виник словесний конфлікт через "мовні питання".

Під час обговорення закону в сесійній залі Княжицький сказав, що в залі "є багато людей, які "не бажають захистити українську мову і хочуть, щоб вона була знищена".

Німченко сприйняв вислів на свій рахунок і почав вимагати від Княжицького "контролювати базар" і погрожувати, що Княжицький за свої слова відповість.

Контролюй базар: у Верховній Раді поскандалили через &quot;мовний закон&quot;

Прийняття мовного закону в Україні - депутату вимкнули мікрофон (Василь Німченко, фото: opposition.org.ua)

Тоді заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд попросила вимкнути Німченку мікрофон і закликала депутатів поводитися етично.

"Я звертаюсь до колег народних депутатів: ви або будете етично вести дискусію, або я буду вимикати мікрофон", - сказала Сироїд.

Скандальний інцидент стався під час обговорення "мовного закону", до якого вже розглянули 90% правок.

Нагадаємо, нещодавно народні депутати Рябчин Олексій і Сергій Євтушок робили селфи у вигляді собачок прямо в залі Верховної Ради.

Також ми писали про те, що днями скандальний нардеп Олег Барна напав на соратника Зеленського в студії одного з телеканалів.

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