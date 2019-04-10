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Стиль собачки: нардепів застукали за цікавим заняттям в Раді

STYLERКурйози    10.04.2019 - 17:00
Стиль собачки: нардепів застукали за цікавим заняттям в Раді
Рябчин і Євтушок робили незвичайне селфі (колаж РБК-Україна)

У Раді депутати Олексій Рябчин і Сергій Євтушок робили незвичайне селфі

Народні депутати Олексій Рябчин і Сергій Євтушок робили селфі у вигляді собачок в залі Верховної Ради. Відбувалося це 10 квітня в самий розпал робочого дня, поки парламентарі розглядали правки до "мовного закону".

Як пише "Цензор.НЕТ", народним обранцям з ВО "Батьківщина" мабуть, стало нудно і вони вирішили трохи розважитися. При цьому, відзначає видання, в середині робочого дня в секторі "бютівців" були присутні лише двоє з 18 зареєстрованих соратників Юлії Тимошенко.

Стиль собачки: нардепів застукали за цікавим заняттям в Раді

Рябчин і Євтушок роблять "собаче" селфі (фото: censor.net.ua)

Поки їхні колеги були відсутні в залі, Рябчин і Євтушок вирішили зробити смішне селфі з накладкою у вигляді масок собак.

Стиль собачки: нардепів застукали за цікавим заняттям в Раді

Рябчин і Євтушок роблять "собаче" селфі (фото: censor.net.ua)

Стиль собачки: нардепів застукали за цікавим заняттям в Раді

Рябчин і Євтушок роблять "собаче" селфі (фото: censor.net.ua)

Користувачі мережі вже відреагували на "собачі" селфі народних депутатів.

  • Ой у полі два дубки, два дубки, там кохались парубки!...
  • Два дебіла і мобіла.
  • Все це було б смішно...
  • Може їм теж треба здати аналізи?
  • Чому психіатри такі ввічливі зі своїми пацієнтами? Бо знають, що їх пацієнти звільнені від кримінальної відповідальності.
  • Будку вже, видно, побудували, залишилося стати схожими на собак.
  • Ось так проходять засідання ВР... Законотворці...
  • "І ці люди забороняють мені колупатися в носі?!" (с) "Один вдома".
  • Шалунішки...
  • Цікаво, кому вони фотку відправили?

Нагадаємо, що Олексій Гончаренко та Євген Червоненко влаштували клоунаду у прямому ефірі, обговорюючи майбутній другий тур виборів президента України.

Також ми писали про те, що днями скандальний нардеп Олег Барна напав на соратника Зеленського в студії одного з телеканалів.

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