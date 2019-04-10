Стиль собачки: нардепов застукали за интересным занятием в Раде

В Раде депутаты Алексей Рябчин и Сергей Евтушок делали необычное селфи
Народные депутаты Алексей Рябчин и Сергей Евтушок делали селфи в виде собачек в зале Верховной Рады. Происходило это 10 апреля в самый разгар рабочего дня, пока парламентарии рассматривали правки к "языковому закону".
Как пишет "Цензор.НЕТ", народным избранникам из ВО "Батькивщина" видимо стало скучно и они решили немного поразвлечься. При этом, отмечает издание, в середине рабочего дня в секторе "бютовцев" присутствовали лишь двое из 18 зарегистрированных соратников Юлии Тимошенко.
Рябчин и Евтушок делают "собачье" селфи (фото: censor.net.ua)
Пока их коллеги отсутствовали в зале, Рябчин и Евтушок решили сделать смешное селфи с накладкой в виде масок собак.
Рябчин и Евтушок делают "собачье" селфи (фото: censor.net.ua)
Рябчин и Евтушок делают "собачье" селфи (фото: censor.net.ua)
Пользователи сети уже отреагировали на "собачьи" селфи народных депутатов.
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