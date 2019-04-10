Стиль собачки: нардепов застукали за интересным занятием в Раде

Рябчин и Евтушок делали необычное селфи (коллаж РБК-Украина)

В Раде депутаты Алексей Рябчин и Сергей Евтушок делали необычное селфи

Народные депутаты Алексей Рябчин и Сергей Евтушок делали селфи в виде собачек в зале Верховной Рады. Происходило это 10 апреля в самый разгар рабочего дня, пока парламентарии рассматривали правки к "языковому закону".

Как пишет "Цензор.НЕТ", народным избранникам из ВО "Батькивщина" видимо стало скучно и они решили немного поразвлечься. При этом, отмечает издание, в середине рабочего дня в секторе "бютовцев" присутствовали лишь двое из 18 зарегистрированных соратников Юлии Тимошенко.

Рябчин и Евтушок делают "собачье" селфи (фото: censor.net.ua)

Пока их коллеги отсутствовали в зале, Рябчин и Евтушок решили сделать смешное селфи с накладкой в виде масок собак.

Рябчин и Евтушок делают "собачье" селфи (фото: censor.net.ua)

Рябчин и Евтушок делают "собачье" селфи (фото: censor.net.ua)

Пользователи сети уже отреагировали на "собачьи" селфи народных депутатов.

Ой у полі два дубки, два дубки, там кохались парубки!...

Два дебила и мобила.

Все это было бы смешно...

Може їм теж треба аналізи здати?

Почему психиатры так вежливы со своими пациентами? Потому что знают, что их пациенты освобождены от уголовной ответственности.

Будку уже, видно, построили, осталось стать похожими на собак.

Вот так проходят заседания ВР... Законотворцы...

"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу?!" (с) "Один дома".

Шалунишки...

Интересно, кому они фотку отправили?

Напомним, что Алексей Гончаренко и Евгений Червоненко устроили клоунаду в прямом эфире, обсуждая предстоящий второй тур выборов президента Украины.

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