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Щенок, мерзость, губошлеп: нардеп и экс-министр устроили клоунаду в прямом эфире

STYLERЖизнь    10.04.2019 - 11:47
Щенок, мерзость, губошлеп: нардеп и экс-министр устроили клоунаду в прямом эфире
Гончаренко и Червоненко устроили скандал на ток-шоу (коллаж РБК-Украина)

Гончаренко и Червоненко устроили скандал в эфире ток-шоу "Пульс" на канале 112 Украина

Народный депутат Алексей Гончаренко и бывший министр транспорта Евгений Червоненко, обсуждая второй тур выборов 2019, устроили словесную перепалку в прямом эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале 112 Украина. 

Щенок, мерзость, губошлеп: нардеп и экс-министр устроили клоунаду в прямом эфире

Скриншот

Все началось после того, как Червоненко назвал президента Украины "конченым". Кроме того, экс-политик заявил, что после выборов Гончаренко уйдет из БПП и "побежит искать себе место" в новой команде, и назвал парламентария "мелкой мерзостью".

"Мерзость это ты, правда, не очень мелкая… Я что должен сидеть это и слушать?" - ответил скандальному экс-министру Гончаренко.

После этих слов Червоненко встал и подошел к Гончаренко.

"Щенок, закрой рот! Губошлеп ты мой, ничтожество", - сказал Червоненко.

Предотвратил драку в студии ведущий, который встал между оппонентами. После непродолжительной перепалки гости разошлись по своим местам.

Гончаренко и Червоненко поскандалили в эфире 112 Украина (видео: YouTube/112 Украина)

Пользователи сети называют ситуацию "клоунадой" и считают, что таких "экспертов" не стоит звать на эфиры.

"Сплошная мерзость..." - коротко прокомментировал то, что произошло на ток-шоу, один юзер.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда Червоненко становится фигурантом скандала на телевидении. Например несколько месяцев назад экс-глава министерства транспорта обозвал нардепа Евгения Рыбчинского "овцой" и "неудачным продюсером". Тот в свою очередь сказал, что Червоненко "украиноненавистник", "украинофоб" и "вор".

Напомним, на днях скандальный нардеп Олег Барна напал на соратника Зеленского в студии одного из телеканалов.

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