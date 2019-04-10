Щеня, мерзота, губошльоп: нардеп і екс-міністр влаштували клоунаду в прямому ефірі

Гончаренко і Червоненко влаштували скандал в ефірі ток-шоу "Пульс" на каналі 112 Україна
Народний депутат Олексій Гончаренко і колишній міністр транспорту Євген Червоненко, обговорюючи другий тур виборів 2019, влаштували словесну перепалку в прямому ефірі ток-шоу "Пульс" на телеканалі 112 Україна.
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Все почалося після того, як Червоненко назвав президента України "конченим". Крім того, екс-політик заявив, що після виборів Гончаренко піде з БПП і "побіжить шукати собі місце" в новій команді, і назвав парламентарія "дрібною мерзотою".
"Мерзота це ти, правда, не дуже дрібна... Я що повинен це сидіти і слухати?" - відповів скандальному екс-міністру Гончаренко.
Після цих слів Червоненко встав і підійшов до Гончаренка.
"Щеня, закрий рот! Губошльоп ти мій, нікчема", - сказав Червоненко.
Зупинив бійку в студії ведучий, який встав між опонентами. Після нетривалої суперечки гості розійшлися по своїх місцях.
Гончаренко і Червоненко поскандалили в ефірі 112 Україна (відео: YouTube/112 Україна)
Користувачі мережі називають ситуацію "клоунадою" і вважають, що таких "експертів" не варто кликати на ефіри.
"Суцільна мерзота..." - коротко прокоментував те, що сталося на ток-шоу, один юзер.
Зазначимо, що це далеко не перший випадок, коли Червоненко стає фігурантом скандалу на телебаченні. Наприклад, кілька місяців тому екс-глава міністерства транспорту обізвав нардепа Євгена Рибчинського "вівцею" і "невдалим продюсером". Той у свою чергу сказав, що Червоненко "україноненависник", "українофоб" і "злодій".
Нагадаємо, днями скандальний нардеп Олег Барна напав на соратника Зеленського в студії одного з телеканалів.