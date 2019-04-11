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Контролируй базар: в Верховной Раде поскандалили из-за "языкового закона"

STYLERКурьезы    11.04.2019 - 23:19
Контролируй базар: в Верховной Раде поскандалили из-за "языкового закона"
Принятие языкового закона в Украине - депутату выключили микрофон (фото: РБК-Украина)

Языковой закон в Украине неоднократно становился причиной конфликтов

Во время обсуждения правок к "языковому закону" народному депутату от "Оппозиционного блока" Василию Нимченко выключили микрофон за неэтичное общение, сообщает "Укринформ".

Между председателем комитета по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким и Нимченко возник словесный конфликт из-за "языковых вопросов".

Во время обсуждения закона в сессионном зале Княжицкий сказал, что в зале есть много людей, которые "не желают защитить украинский язык и хотят, чтобы он был уничтожен".

Нимченко воспринял высказывание на свой счет и начал требовать от Княжицкого "контролировать базар" и угрожать, что Княжицкий за свои слова ответит.

Контролируй базар: в Верховной Раде поскандалили из-за &quot;языкового закона&quot;

Принятие языкового закона в Украине - депутату выключили микрофон (Василий Нимченко, фото: opposition.org.ua)

Тогда заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед попросила выключить Німченку микрофон и призвал депутатов вести себя этично.

"Я обращаюсь к коллегам народных депутатов: вы или будете этично вести дискуссию, или я буду выключать микрофон", - сказала Сыроед.

Скандальный инцидент произошел во время обсуждения "языкового закона", к которому уже рассмотрели 90% правок.

Напомним, недавно народные депутаты Алексей Рябчин и Сергей Евтушок делали селфи в виде собачек прямо в зале Верховной Рады.

Также мы писали о том, что на днях скандальный нардеп Олег Барна напал на соратника Зеленского в студии одного из телеканалов.

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