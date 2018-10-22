Після легалізації в магазинах Канади миттєво розкупили всю марихуану

Фото: Колаж РБК-Україна

Поліції довелося патрулювати черги біля торгових точок

Голова державної програми Канади з легалізації марихуани Білл Блер заявив, що в магазинах закінчився весь канабіс після набуття чинності закону про легалізацію. Про це пише видання Independent.

17 жовтня в Канаді в силу вступив закон про легалізацію марихуани. Після чого Канада стала першою країною, де можна вільно продавати і купувати марихуану. Проте 21 жовтня, через 4 дні після набуття чинності нового закону, Білл Блер повідомив, що вся марихуана була розкуплена.

У виданні зазначається: "Канадці були в захваті від того, що отримали право на законну марихуану, і на даний момент країна навіть відчуває брак".

Біля магазинів шикувалися надзвичайно довгі черги, тому поліції доводилося патрулювати ці райони. Колишній шеф поліції Торонто, голова державної програми з легалізації марихуани зазначив, що в магазини завезли недостатньо канабісу і Канада не змогла задовольнити попит жителів.

Нагадаємо, що жителю Канади виписали штраф за неправильне куріння канабісу. Як зазначено у документі, чоловік був оштрафований за вживання марихуани в недозволеному місці. Такий випадок у Канаді стався вперше. Порушнику доведеться заплатити штраф у розмірі 672 канадських доларів.

Ми писали, що заважає Україні легалізувати марихуану. Українці до "легалайзу" марихуани в країні ставляться неоднозначно. Таке рішення підтримують тільки 11% українців.

А також про те, що дівчинка-скаут продавала печиво в черзі за марихуаною. За 40 хвилин юна канадка продала 30 коробок на загальну суму 120 доларів.

Як депутати "валяють дурня" у Раді (відео: РБК-Україна)