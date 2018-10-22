После легализации в магазинах Канады мгновенно раскупили всю марихуану

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Полиции пришлось патрулировать очереди возле торговых точек

Глава государственной программы Канады по легализации марихуаны Билл Блэр заявил, что в магазинах закончился весь канабис после вступления в силу закона о легализации. Об этом пишет издание Independent.

17 октября в Канаде в силу вступил закон о легализации марихуаны. После чего Канада стала первой страной, где можно свободно продавать и покупать марихуану. Однако 21 октября, спустя 4 дня после вступления закона в силу, Билл Блэр сообщил, что вся марихуана была раскуплена.

В издании отмечается: "Канадцы пребывали в восторге от того, что получили право на законную марихуану, и на данный момент страна даже испытывает нехватку".

Возле магазинов выстраивались неймоверно длинные очереди, поэтому полиции приходилось патрулировать эти районы. Бывший шеф полиции Торонто, глава государственной программы по легализации марихуаны отметил, что в магазины завезли недостаточно каннабиса и Канада не смогла удовлетворить спрос жителей.

Напомним, что жителю Канады выписали штраф за неправильное курение каннабиса. Как указано в документе, мужчина был оштрафован за употребление марихуаны в неположенном месте. Такой случай в Канаде произошел впервые. Нарушителю придется заплатить штраф в размере 672 канадских долларов.

Мы писали, что мешает Украине легализировать марихуану. Украинцы к "легалайзу" марихуаны в стране относятся неоднозначно. Такое решение поддерживают только 11% украинцев.

А также о том, что девочка-скаут продавала печенье в очереди за марихуаной. За 40 минут юная канадка продала 30 коробок на общую сумму 120 долларов.

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