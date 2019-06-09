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Наркомани "віджали" у копа навушники: мережа бурхливо обговорює інцидент


Попередньо, нападники були наркозалежними

У Києві двоє невідомих відібрали у співробітника поліції навушники. Імовірно, нападники були наркозалежними. Про інцидент повідомляється в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

У повідомленні говориться, що на лінію 102 надійшов дзвінок, що невідомі напали на поліцейського.

"На лінію 102 надійшов дзвінок, що по вулиці Монтажників, 1, двоє невідомих, попереднє - наркозалежні, 30-35 років, напали на співробітника поліції і відібрали у нього навушники", - написали в повідомленні.

До публікації прикріпили прикмети нападників:

1. У чорній кепці, білій футболці та синіх шортах.

2. Золотиста футболка, жовті шорти.

Після того, що сталося, нападники втекли в бік вулиці Кіровоградської. Якщо у вас є інформація про можливе місцезнаходження злочинців, повідомте за номером 102.

У коментарях під публікацією спільноти кияни стали жартувати з приводу інциденту:

  • Наркоман віджав у копа навушники. У мене все.
  • Навіть соромно читати!!!
  • Навушники? Наркоман у поліцейського? Не знаю, плакати чи сміятися...
  • Нєфіг обличчам торгувати було.
  • Поліцейський зателефонував на 102 і сказав, що його обікрали.
  • Ось, кого треба брати в поліцію. Браво!
  • Громадяни, допоможіть, поліцію ображають! ...це не стріляти по дітях, так.
  • Це анекдот?
  • Ви зробили мій день)))
  • Ржу в голос!

У Києві невідомі відібрали у поліцейського навушники (фото: facebook.com/KyivOperativ)

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