Наркомани "віджали" у копа навушники: мережа бурхливо обговорює інцидент

Попередньо, нападники були наркозалежними
У Києві двоє невідомих відібрали у співробітника поліції навушники. Імовірно, нападники були наркозалежними. Про інцидент повідомляється в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.
У повідомленні говориться, що на лінію 102 надійшов дзвінок, що невідомі напали на поліцейського.
"На лінію 102 надійшов дзвінок, що по вулиці Монтажників, 1, двоє невідомих, попереднє - наркозалежні, 30-35 років, напали на співробітника поліції і відібрали у нього навушники", - написали в повідомленні.
До публікації прикріпили прикмети нападників:
1. У чорній кепці, білій футболці та синіх шортах.
2. Золотиста футболка, жовті шорти.
Після того, що сталося, нападники втекли в бік вулиці Кіровоградської. Якщо у вас є інформація про можливе місцезнаходження злочинців, повідомте за номером 102.
У коментарях під публікацією спільноти кияни стали жартувати з приводу інциденту:
У Києві невідомі відібрали у поліцейського навушники (фото: facebook.com/KyivOperativ)
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