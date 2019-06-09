Наркоманы "отжали" у копа наушники: сеть бурно обсуждает инцидент

Предварительно, нападавшие были наркозависимыми
В Киеве двое неизвестных отобрали у сотрудника полиции наушники. Предположительно, нападающие были наркозависимыми. Об инциденте сообщается в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
В сообщении говорится, что на линию 102 поступил звонок, что неизвестные напали на полицейского.
"На линию 102 поступил вызов, что по улице Монтажников, 1, двое неизвестных, предыдущее - наркозависимые, 30-35 лет, напали на сотрудника полиции и отобрали у него наушники", - написали в сообщении.
К публикации прикрепили приметы нападавших:
1. В черный кепке, белой футболке, синих шортах.
2. Золотистая футболка, желтые шорты.
После случившегося, нападавшие убежали в сторону улицы Кировоградской. Если у вас есть информация о возможном местонахождении преступников, сообщите по номеру 102.
В комментариях под публикацией сообщества киевляне стали шутить по поводу инцидента:
В Киеве неизвестные отобрали у полицейского наушники (фото: facebook.com/KyivOperativ)
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