"Не включили категорію "здоровий глузд": в мережі висміяли конкурс "краси та грації" в Криму (фото)

Користувачів потішили безглузді вбрання учасників

В окупованому Криму пройшов конкурс "краси та грації", який провели до Міжнародного жіночого дня. Як писав Stylerв ньому взяли участь 15 жіночих команд з різних районів півострова. Вони приміряли образ Йєті з кулеметом, акробати і чорний ангел.

Користувачі мережі почали жартувати над заходом. Відповідні фотографії опублікували на сторінці спільноти "Рагу.лі" Facebook.

Фото: Конкурс краси в Криму (facebook.com/raguli)

"Якимось дивним чином пройшов повз мене конкурс краси і грації" в Криму. Я б навіть сказала "Конкурс краси, грації і Єті", - написала автор посту.

В співтоваристві опублікували фотографії з конкурсу, який пройшов в окупованому Криму. Більше всього користувачів спантеличили учасники заходу.

Фото: Конкурс краси в Криму (facebook.com/raguli)

"Цитую: "Журі оцінювало конкурсанток за трьома параметрами: естетика, зовнішній вигляд і рівень виконання". Як шкода, що в цей перелік не включили таку категорію як "здоровий глузд", - сказано в підписі до одного фото.

"Закляття долини змій". Новітня версія. Амаяк Акопян викликає Сатану. Сатана не проти", - зазначили в мережі.

Фото: Конкурс краси в Криму (facebook.com/raguli)

"Конкурсом краси, виявляється, може бути навіть пантоміма на тему: "Бабусі, які продаються за гречку". Потрібно терміново патентувати це ноу-хау", - жартує автор посту.

"Для того, щоб підкреслити маразматичность всього, що відбувалося на сцені, туди до всього випустили "козаків", - додала вона.

Фото: Конкурс краси в Криму (facebook.com/raguli)

Раніше у мережі висміяли конкурс краси на окупованому Донбасі.