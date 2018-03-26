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"Не включили категорию "здравый смысл": в сети высмеяли конкурс "красоты и грации" в Крыму (фото)

STYLERКурьезы        26.03.2018 - 16:56
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Пользователей позабавили нелепые наряды участников

В оккупированном Крыму прошел конкурс "красоты и грации", который провели к Международному женскому дню. Как писал Styler, в нем приняли участие 15 женских команд из разных районов полуострова. Они примерили образ Йети с пулеметом, акробаты и черный ангел.

Пользователи сети принялись шутить над мероприятием. Соответствующие фотографии опубликовали на странице сообщества "Рагу.лі" в Facebook.

Фото: Конкурс красоты в Крыму (facebook.com/raguli)

"Каким-то удивительным образом прошел мимо меня конкурс "красоты и грации" в Крыму. Я бы даже сказала "Конкурс красоты, грации и Йети", - написала автор поста.

В сообществе опубликовали фотографии с конкурса, который прошел в оккупированном Крыму. Больше всего пользователей озадачили участники мероприятия.

 

Фото: Конкурс красоты в Крыму (facebook.com/raguli)

"Цитирую: "Жюри оценивало конкурсанток по трем параметрам: эстетика, внешний вид и уровень исполнения". Как жаль, что в этот перечень не включили такую категорию как "здравый смысл", - сказано в подписи к одному фото.

"Заклятие долины змей". Новейшая версия. Амаяк Акопян вызывает Сатану. Сатана не против", - отметили в сети.

Фото: Конкурс красоты в Крыму (facebook.com/raguli)

"Конкурсом красоты, оказывается, может быть даже пантомима на тему: "Бабушки, которые продаются за гречку". Нужно срочно патентовать это ноу-хау", - шутит автор поста.

"Для того, чтобы подчеркнуть маразматичность всего, что происходило на сцене, туда ко всему выпустили "казаков", - добавила она.

 

Фото: Конкурс красоты в Крыму (facebook.com/raguli)

Ранее в сети высмеяли конкурс красоты на оккупированном Донбассе.

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Теги: конкурс красоты, Крым, соцсети
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