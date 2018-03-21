Пулемет, танцы по-американски и казаки: в Крыму прошел странный конкурс красоты (фото)

Оккупанты решили организовать "праздник красоты и грации"

В аннексированном Крыму прошел конкурс красоты. Мероприятие для своих сотрудниц организовало предприятие "Крымгазсети".

15 женских команд из разных районов полуострова танцевали, разыгрывали театральные сценки и пели.

Женщины проявили себя в следующих номерах: шоу барабанов, карвинг, танец со светодиодными крыльями, цыганский танец, иллюзион-шоу, шоу мыльных пузырей, цирковое шоу, шоу мимов, сальса, танец с тканями, силовое шоу, фольклорный номер, индийский танец, танец со свечами, брейк-данс.

А победительницами стали участницы из Красноперекопска, исполнив казачью песню в сопровождении танца с саблями.

Styler решил выбрать для вас самые яркие фото конкурса. Многие из них выглядят очень странно.

Танцы стали одним из самых популярных направлений праздника оккупантов.

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

Настоящие стиляги. Женщины поставили зажигательные и забавные танцы. Отметим, что такое направление пришло к нам из США. Оно было популярно там еще в 60-х годах.

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

Не обошлось и без "пушистика" с пулеметом...

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

И еще немного треша...

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс красоты в аннексированном Крыму (фото: crimeagasnet.ru)

Ранее в сети высмеяли конкурс красоты на оккупированном Донбассе.