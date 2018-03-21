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Кулемет, танці по-американськи і козаки: в Криму пройшов дивний конкурс краси (фото)

STYLERКурйози        21.03.2018 - 11:42
Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)
Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Окупанти вирішили організувати "свято краси і грації"

У анексованому Криму пройшов конкурс краси. Захід для своїх співробітниць організувало підприємство "Кримгазсєті".

15 жіночих команд з різних районів півострова танцювали, розігрували театральні сценки та співали.

Жінки проявили себе в наступних номерах: шоу барабанів, карвінг, танець зі світлодіодними крилами, циганський танець, ілюзіон-шоу, шоу мильних бульбашок, циркове шоу, шоу мімів, сальса, танець з тканинами, силове шоу, фольклорний номер, індійський танець, танець зі свічками, брейк-данс.

А переможницями стали учасниці з Красноперекопська, виконавши козацьку пісню у супроводі танцю з шаблями.

Styler вирішив обрати для вас найяскравіші фото конкурсу. Багато з них виглядають дуже, м'яко кажучи, дивно.

Танці стали одним з найпопулярніших напрямів свята окупантів.

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Справжні стиляги. Жінки поставили запальні і веселі танці. Зазначимо, що такий напрямок прийшов до нас із США. Він був популярний там ще в 60-х роках.

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Не обійшлося і без "пухнастика" з кулеметом...

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

І ще трохи трешу...

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Конкурс краси в анексованому Криму (фото: crimeagasnet.ru)

Раніше у мережі висміяли конкурс краси на окупованому Донбасі.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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