"Дуже йде цей капелюх": "кварталівці"-дуелянти повеселили мережу (фото)

Популярні гумористи показали українцям уривок з нового номера "Кварталу 95"
Актори студії "Квартал 95" показали уривок зі свого нового номера. У цій мініатюрі Володимир Зеленський влаштував дуель зі своїм колегою, популярним коміком і актором Євгеном Кошовим.
Як відомо, номер про дуелянтів був показаний під час гастрольного туру "Кварталу". Але вже скоро його зможуть побачити телеглядачі. Це відбудеться в новорічну ніч.
"Дуель" Зеленського та Кошового (фото: instagram.com/zelenskiy_official)
"Квартал. Дуель. 31-го на "плюсах"! А поки тільки на гастролях!" - написав Зеленський, опублікувавши два знімки, зроблені з-за лаштунків.
"Дуель" Зеленського та Кошового (фото: instagram.com/zelenskiy_official)
Судячи з усього, фото було зроблено під час святкового новорічного концерту, який відбувся 25 грудня в Херсоні.
"Вчора були на концерті! Дуже круто! Молодці!" - написав один юзер.
"Володимир, вам дуже йде цей капелюх", - зазначила дівчина Діана.
"Вистрілив у Ленського, а влучив у Зеленського", - пожартував ще один користувач.
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Нагадаємо, нещодавно лідер "Кварталу 95" розповів, як зберегти міцні відносини в шлюбі,
Також він згадав історію про те, як екс-президент України Віктор Янукович пробував підкупити його, запропонувавши 100 млн доларів.
Відео: РБК-Україна
Відео: РБК-Україна