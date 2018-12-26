"Дуже йде цей капелюх": "кварталівці"-дуелянти повеселили мережу (фото)

"Квартал 95" (фото: instagram.com/kvartal95official)

Популярні гумористи показали українцям уривок з нового номера "Кварталу 95"

Актори студії "Квартал 95" показали уривок зі свого нового номера. У цій мініатюрі Володимир Зеленський влаштував дуель зі своїм колегою, популярним коміком і актором Євгеном Кошовим.

Як відомо, номер про дуелянтів був показаний під час гастрольного туру "Кварталу". Але вже скоро його зможуть побачити телеглядачі. Це відбудеться в новорічну ніч.

"Дуель" Зеленського та Кошового (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

"Квартал. Дуель. 31-го на "плюсах"! А поки тільки на гастролях!" - написав Зеленський, опублікувавши два знімки, зроблені з-за лаштунків.

"Дуель" Зеленського та Кошового (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Судячи з усього, фото було зроблено під час святкового новорічного концерту, який відбувся 25 грудня в Херсоні.

"Вчора були на концерті! Дуже круто! Молодці!" - написав один юзер.

"Володимир, вам дуже йде цей капелюх", - зазначила дівчина Діана.

"Вистрілив у Ленського, а влучив у Зеленського", - пожартував ще один користувач.

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Нагадаємо, нещодавно лідер "Кварталу 95" розповів, як зберегти міцні відносини в шлюбі,

Також він згадав історію про те, як екс-президент України Віктор Янукович пробував підкупити його, запропонувавши 100 млн доларів.

Відео: РБК-Україна

Відео: РБК-Україна