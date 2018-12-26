"Очень идет эта шляпа": "кварталовцы"-дуэлянты повеселили сеть (фото)

Популярные юмористы показали украинцам отрывок из нового номера "Квартала 95"
Актеры студии "Квартал 95" показали отрывок из своего нового номера. В этой миниатюре Владимир Зеленский устроил дуэль со своим коллегой, популярным комиком и актером Евгением Кошевым.
Как известно, номер о дуэлянтах был показан во время гастрольного тура "Квартала". Но уже скоро его смогут увидеть телезрители. Это произойдет в новогоднюю ночь.
"Дуэль" Зеленского и Кошевого (фото: instagram.com/zelenskiy_official)
"Квартал. Дуэль. 31-го на "плюсах"! А пока только на гастролях!" - написал Зеленский, опубликовав два снимка, сделанных из-за кулис.
"Дуэль" Зеленского и Кошевого (фото: instagram.com/zelenskiy_official)
Судя по всему, фото было сделано во время праздничного новогоднего концерта, который состоялся 25 декабря в Херсоне.
"Вчера были на концерте! Очень круто! Молодцы!" - написал один юзер.
"Владимир, вам очень идет это шляпа", - отметила девушка Диана.
"Выстрелил в Ленского, а попал в Зеленского", - пошутил еще один пользователь.
Скриншот
Напомним, недавно лидер "Квартала 95" рассказал, как сохранить крепкие отношения в браке,
Также он вспомнил историю о том, как экс-президент Украины Виктор Янукович пробовал подкупить его, предложив 100 млн долларов.
Видео: РБК-Украина
Видео: РБК-Украина