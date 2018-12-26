"Очень идет эта шляпа": "кварталовцы"-дуэлянты повеселили сеть (фото)

"Квартал 95" (фото: instagram.com/kvartal95official)

Популярные юмористы показали украинцам отрывок из нового номера "Квартала 95"

Актеры студии "Квартал 95" показали отрывок из своего нового номера. В этой миниатюре Владимир Зеленский устроил дуэль со своим коллегой, популярным комиком и актером Евгением Кошевым.

Как известно, номер о дуэлянтах был показан во время гастрольного тура "Квартала". Но уже скоро его смогут увидеть телезрители. Это произойдет в новогоднюю ночь.

"Дуэль" Зеленского и Кошевого (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

"Квартал. Дуэль. 31-го на "плюсах"! А пока только на гастролях!" - написал Зеленский, опубликовав два снимка, сделанных из-за кулис.

"Дуэль" Зеленского и Кошевого (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Судя по всему, фото было сделано во время праздничного новогоднего концерта, который состоялся 25 декабря в Херсоне.

"Вчера были на концерте! Очень круто! Молодцы!" - написал один юзер.

"Владимир, вам очень идет это шляпа", - отметила девушка Диана.

"Выстрелил в Ленского, а попал в Зеленского", - пошутил еще один пользователь.

Скриншот

Напомним, недавно лидер "Квартала 95" рассказал, как сохранить крепкие отношения в браке,

Также он вспомнил историю о том, как экс-президент Украины Виктор Янукович пробовал подкупить его, предложив 100 млн долларов.

Видео: РБК-Украина

Видео: РБК-Украина