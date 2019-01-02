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"Нашою розмовляйте, російською": білоруси не розуміють рідну мову (відео)

STYLERКурйози    02.01.2019 - 11:25
"Нашою розмовляйте, російською": білоруси не розуміють рідну мову (відео)
Колаж РБК-Україна

Опитувані просять звертатися до них російською мовою

В мережі опублікували відео, в якому журналіст "Белсат TV" звертається до жителів Республіки Білорусь на їхній рідній мові. Дивує те, що опитувані не розуміють про що їм говорять і просять говорити російською мовою.

Відео: facebook.com/roissya24/

"Нашою розмовляйте, російською" - просить жінка.

"Я не розумію по-білоруськи", - каже інша опитувана.

"Я не вмію по-білоруськи говорити", - відповідає хлопець.

Ще одна з опитуваних жінок припускає, що журналіст - українець, оскільки не впізнає рідну мову, думаючи, що це українська.

Один чоловік навіть звинувачує інтерв'юера в тому, що він терорист.

Відзначимо, в Білорусії дві державні мови - російська та білоруська.

Користувачі залишили дуже багато гнівних коментарів під публікацією.

"Не знати мову держави, в якій живе, може гість, ідіот або окупант, який нав'язує свою мову. Карл Маркс", - процитував великого мислителя Ruslan Drangai.

"Була Білорусь, так скінчилася. Ось так імперія отримує нових манкуртів", - зазначив Valērijs Ļahovičs.

"Гібридна війна і її результати. Білорусь знищена економічним шляхом і шляхом знищення идентичності. Картопляний тато навіть привітав країну з Н. Р. російською. У білорусів немає своєї мови", - написав Володимир Бондаренко.

"Волосся стає дибки! Що несе цей електорат! Убогі істоти без країни, без прапора, без гімну, без герба! І навіть думки в їх головах не виникає ніякої!", - обурився Oleg Mashero.

&quot;Нашою розмовляйте, російською&quot;: білоруси не розуміють рідну мову (відео)

Скріншот коментарів: facebook.com/roissya24/

До речі, Лукашенко не згадав про інтеграцію Росії та Білорусі у новорічному зверненні.

Нагадаємо, раніше експерти заявили, що Росія хоче поглинути Білорусь.

Також ми повідомляли про те, що Лукашенко відмовився називати Росію братньою державою.

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