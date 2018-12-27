"Йде жорсткий торг": експерти заявили, що Росія хоче поглинути Білорусь

Колаж РБК-Україна

Між двома країнами намітилася деяка напруженість

Після чергової 12-ої зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка стало зрозуміло, що домовленість з енергетичних питань між ними не досягнута і між двома країнами намітилася деяка напруженість. Білоруський політик Павло Севирянец і експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, який переїхав в Україну з Білорусі, пояснили, що відбувається між країнами, повідомляють "Факти".

Ігар Тишкевич вважає, що Росія тисне на Білорусь, так як хоче мати вплив на економіку в цій країні, так як Путін розуміє, що всі попередні домовленості скоро можуть втратити свою значимість, а країна вийде з-під контролю РФ.

"В даний час російські інвестиції зосереджені переважно в газотранспортній сфері: умовно кажучи, Білорусь продала магістральний газопровід — і все. В домінуючих потужностях, передусім в енергетиці, російських грошей практично немає. Тому Росії вкрай необхідно увійти в ключові галузі білоруської економіки. Враховуючи процеси, що йдуть в Білорусі, Путін розуміє, що часу пікового впливу на події в цій країні залишається не так багато. На наступні два роки припадають максимальні виплати за зовнішніми боргами Білорусі. І треба враховувати, що РБ рефінансує борг і Росія вже не контролює навіть половини зовнішнього боргу Білорусі. Зі здачею в експлуатацію білоруської АЕС буде закуповуватися менше російського газу", - пояснює Тишкевич.

Він зазначає, що Росія спирається на Договір про створення Союзної держави Білорусі і Росії від 1999 року, так як це єдиний спосіб закріпитися в галузях білоруської економіки.

"Якщо говорити про "здачу білоруської незалежності", то поки що йдеться про спробу відновлення роботи за Договором про створення союзної держави. Договір про Союзну державу, зокрема, передбачає гармонізацію податкового, митного законодавства, створення єдиної валютної системи ще в 2006 році... Але саме Республіка Білорусь вихолащивала всі домовленості. Існує і ще кілька позицій, за яких Росія, розуміючи, що не так багато часу у неї залишилося, поспішає компенсувати зменшення свого впливу, а саме: закріпитися в певних галузях білоруської економіки. Для цього і використовується єдиний документ прямої дії, який у неї є, — цей договір 1999 року", - відзначає експерт.

Ігар Тишкевич вважає, що Лукашенко намагається викрутиться, щоб не дати Росії нових важелів тиску, але кожна зустріч двох президентів показує, що домовиться у них не виходить.

"В Білорусі розуміють, що якщо зараз піти на поступки, то всі попередні спроби балансування і поступового зменшення російського впливу можуть виявитися марними, тому що Росія отримає нові важелі впливу на події в Білорусі. У зв'язку з цим і проводяться зустрічі Путіна і Лукашенка. Виходячи з того, що немає жодних офіційних заяв, вони в черговий раз не домовилися. Нагадаю: з серпня це вже п'ята зустріч Лукашенка і Путіна, на якій намагаються досягти якогось спільного знаменника з енергетичних питань", - висловив думку Тишкевич.

Його підтримує і Севирянец, який пояснює, що на даний момент між Лукашенком і Путіним йде жорсткий торг, в ході якого президент Білорусі хоче отримати незалежність.

"Якщо коротко, Москва вирішила дотиснути Лукашенко, він викручується як може. Хоча саме він створював цю систему. Москві потрібні шматки білоруської незалежності,що залишилися, і вона їх потребує. Валюта, бази, кордон. Лукашенко, як завжди, лякає: піду на Захід, покличу китайців, але господарем тут залишуся. На жаль, реального захисту незалежності ми поки не бачимо, тільки слова. Знову йде торг, тільки більш жорсткий. У Москви новий важіль: обдурені російським телевізором маси білорусів після 2014 року можуть і підтримати Путіна. На місці Лукашенко я розривав б всі так звані союзні угоди, перекривав би кремлівські канали і платив би повну ціну за газ. Це і є незалежність. Однак мій прогноз: торг закінчиться проміжною операцією, яка не задовольнить нікого, навесні буде новий клінч", - вважає Павло Севирянец.

А ось сам презент Лукашенко зізнався, що Росія тепер не є для Білорусі братнім народом.

"Я вже не кажу братньою державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятно. Що ж, будемо партнерами", - сказав Лукашенко перед зустріччю з Путіним 25 грудня.

По закінченні цієї зустрічі, стало відомо, що президенти не досягли домовленостей і планують зустрітися ще раз до Нового року. Це буде їх 13-а зустріч за 2018 рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розсекречені плани Путіна на Білорусь.

А також розповідали про те, що у Кремлі відреагували на відмову Лукашенко назвати РФ братською країною.