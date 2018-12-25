Попытается убрать Лукашенко: рассекречены планы Путина на Беларусь

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Есть вероятность, что Владимир Путин может остаться у власти после 2024 года

Политик и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал о возможных планах президента России. Он считает, что Путин после ухода со своего поста в 2024 году может стать главой Союзного государства, объединяющего Россию и Беларусь, вытеснив Лукашенко. Об этом информирует Сегодня.

С большой вероятностью, Путин не собирается упускать власть после окончания президентского срока и поэтому он постарается укрепить взаимоотношения России с Беларусью, чтобы в дальнейшем возглавить союз.

"Сейчас самый очевидный сценарий связан с Беларусью – не с военной аннексией ее (во что я не верю), а через укрепление Союзного государства, так сказать, создания СССР-2.0. Для Путина тут главное не выйти на прямую конкуренцию с Лукашенко – он бы не хотел столкнуться с ним на выборах, ибо результат далеко не очевиден. Поэтому Путин будет пытаться его красиво убрать, чтобы самому баллотироваться в президенты Союзного государства, еще на два срока", - говорит политик.

Также эксперт отметил, что Путин будет пытаться повысить свой рейтинг, чтобы вернуть доверие народа, однако сделать это будет крайне сложно, поскольку после пенсионной реформы рейтинг упал крайне низко.

Напомним, что в Кремле отреагировали на отказ Лукашенко назвать РФ братской страной. Между Российской Федерацией и Беларусью существуют "особые союзнические отношения". Об этом в ответ на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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