Спробує прибрати Лукашенко: розсекречені плани Путіна на Білорусь

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Є ймовірність, що Володимир Путін може залишитися при владі після 2024 року

Політик і колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов розповів про можливі плани президента Росії. Він вважає, що Путін після відходу зі свого поста в 2024 році може стати главою Союзної держави, що об'єднує Росію і Білорусь, витіснивши Лукашенко. Про це інформує Сьогодні.

З великою ймовірністю, Путін не збирається втрачати владу після закінчення президентського терміну і тому він намагатиметься зміцнити взаємовідносини Росії з Білоруссю, щоб в подальшому очолити союз.

"Зараз самий очевидний сценарій пов'язаний з Білоруссю – не з військової анексією її (у що я не вірю), а через зміцнення Союзної держави, так би мовити, створення СРСР-2.0. Для Путіна тут головне не вийти на пряму конкуренцію з Лукашенко – він би не хотів зіткнутися з ним на виборах, бо результат далеко не очевидний. Тому Путін буде намагатися його гарно прибрати, щоб самому балотуватися в президенти Союзної держави, ще на два терміни", - говорить політик.

Також експерт зазначив, що Путін буде намагатися підвищити свій рейтинг, щоб повернути довіру народу, однак зробити це буде вкрай складно, оскільки після пенсійної реформи рейтинг упав дуже низько.

Нагадаємо, що у Кремлі відреагували на відмову Лукашенко назвати РФ братською країною. Між Російською Федерацією і Білоруссю існують "особливі союзницькі відносини". Про це у відповідь на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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