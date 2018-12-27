"Идет жесткий торг": эксперты заявили, что Россия хочет поглотить Беларусь

Коллаж РБК-Украина

Между двумя странами наметилась некоторая напряженность

После очередной 12-ой встречи президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко стало понятно, что договоренность по энергетическим вопросам между ними не достигнута и между двумя странами наметилась некая напряженность. Белорусский политик Павел Севырянец и эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич, который переехал в Украину из Беларуси, объяснили, что происходит между странами, сообщают "Факты".

Игар Тышкевич считает, что Россия давит на Беларусь, так как хочет иметь влияние на экономику в этой стране, так как Путин понимает, что все предыдущие договоренности скоро могут утратить свою значимость, а страна выйдет из-под контроля РФ.

"В настоящее время российские инвестиции сосредоточены преимущественно в газотранспортной сфере: условно говоря, Беларусь продала магистральный газопровод — и все. В доминирующих мощностях, прежде всего в энергетике, российских денег практически нет. Поэтому России крайне необходимо войти в ключевые отрасли белорусской экономики. Учитывая процессы, идущие в Беларуси, Путин понимает, что времени пикового влияния на события в этой стране остается не так много. На следующие два года приходятся максимальные выплаты по внешним долгам Беларуси. И надо учитывать, что РБ рефинансирует долг и Россия уже не контролирует даже половины внешнего долга Беларуси. Со сдачей в эксплуатацию белорусской АЭС будет закупаться меньше российского газа", - объясняет Тышкевич.

Он отмечает, что Россия опирается на Договор о создании Союзного государства Беларуси и России от 1999 года, так как это единственный способ закрепиться в отраслях белорусской экономики.

"Если говорить о "сдаче белорусской независимости", то пока что идет речь о попытке возобновления работы по Договору о создании союзного государства. Договор о Союзном государстве предусматривает, в частности, гармонизацию налогового, таможенного законодательства, создание единой валютной системы еще в 2006 году… Но именно Республика Беларусь выхолащивала все договоренности. Существует и еще несколько позиций, из-за которых Россия, понимая, что не так много времени у нее осталось, спешит компенсировать уменьшение своего влияния, а именно: закрепиться в определенных отраслях белорусской экономики. Для этого и используется единственный документ прямого действия, который у нее есть, — этот договор 1999 года", - отмечает эксперт.

Игар Тышкевич считает, что Лукашенко пытается выкрутится, чтобы не дать России новых рычагов давления, но каждая встреча двух президентов показывает, что договорится у них не получается.

"В Беларуси понимают, что если сейчас пойти на попятную, то все предыдущие попытки балансирования и постепенного уменьшения российского влияния могут оказаться бесполезными, потому что Россия получит новые рычаги влияния на события в Беларуси. В связи с этим и проводятся встречи Путина и Лукашенко. Исходя из того, что нет никаких официальных заявлений, они в очередной раз не договорились. Напомню: с августа это уже пятая встреча Лукашенко и Путина, на которой пытаются достичь какого-то общего знаменателя по энергетическим вопросам", - высказал мнение Тышкевич.

Его поддерживает и Севырянец, который объясняет, что на данный момент между Лукашенко и Путиным идет жесткий торг, в ходе которого президент Беларуси хочет получить независимость.

"Если коротко, Москва решила дожать Лукашенко, он выкручивается как может. Хотя именно он создавал эту систему. Москве нужны оставшиеся куски белорусской независимости, и она их требует. Валюта, базы, граница. Лукашенко, как всегда, пугает: уйду на Запад, позову китайцев, но хозяином тут останусь. К сожалению, реальной защиты независимости мы пока не видим, только слова. Опять идет торг, только более жесткий. У Москвы новый рычаг: оболваненные российским телевизором массы белорусов после 2014 года могут и поддержать Путина. На месте Лукашенко я разрывал бы все так называемые союзные соглашения, перекрывал бы кремлевские каналы и платил бы полную цену за газ. Это и есть независимость. Однако мой прогноз: торг окончится промежуточной сделкой, которая не удовлетворит никого, весной будет новый клинч", - считает Павел Севырянец.

А вот сам презент Лукашенко признался, что Россия теперь не является для Беларуси братским народом.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - сказал Лукашенко перед встречей с Путиным 25 декабря.

По окончании этой встречи, стало известно, что президенты не достигли договоренностей и планируют встретиться еще раз до Нового года. Это будет их 13-я встреча за 2018 год.

Напомним, ранее мы писали о том, что рассекречены планы Путина на Беларусь.

А также рассказывали о том, что в Кремле отреагировали на отказ Лукашенко назвать РФ братской страной.