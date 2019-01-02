"Волосы встают дыбом!": в сети показали, как белорусы понимают родной язык

Опрашиваемые просят обращаться к ним на русском языке
В сети опубликовали видео, в котором журналист "Белсат TV" обращается к жителям Республики Беларусь на их родном языке. К крайнему удивлению - опрашиваемые не понимают вопрос и просят задать его на русском языке.
Видео: facebook.com/roissya24/
"По нашему говорите, по-русски" - просит женщина.
"Я не понимаю по-белорусски", - говорит другая опрашиваемая.
"Я не умею по-белорусски говорить", - отвечает парень.
Еще одна из опрашиваемых женщин предполагает, что журналист - украинец, так как не узнает родной язык, думаю, что это украинский.
Один мужчина даже обвиняет интервьюера в том, что он террорист.
Отметим, в Белоруссии два государственных языка - русский и белорусский.
Пользователи оставили очень много гневных комментариев под публикацией.
"Не знать язык государства, в котором живет, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык. Карл Маркс", - процитировал великого мыслителя Ruslan Drangai.
"Была Беларусь, да кончилась. Вот так империя получает новых манкуртов", - отметил Valērijs Ļahovičs.
"Гибридная война и её результаты. Беларусь уничтожена экономическим путём и путём уничтожения идинтичности. Картофельный папа даже поздравил страну с Н. Г. на русском. У беларусов нет своей мовы", - написал Владимир Бондаренко.
"Волосы встают дыбом! Что несёт этот электорат! Убогие существа без страны, без флага, без гимна, без герба! И даже мысли в их головах никакой не возникает!", - возмутился Oleg Mashero.
Скриншот комментариев: facebook.com/roissya24/
Кстати, Лукашенко не упомянул об интергации России и Беларуси в новогоднем обращении.
Напомним, ранее эксперты заявили, что Россия хочет поглотить Беларусь.
Также мы сообщали о том, что Лукашенко отказался называть Россию братским государством.