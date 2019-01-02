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"Волосы встают дыбом!": в сети показали, как белорусы понимают родной язык

STYLERКурьезы    02.01.2019 - 12:58
"Волосы встают дыбом!": в сети показали, как белорусы понимают родной язык
Коллаж РБК-Украина

Опрашиваемые просят обращаться к ним на русском языке

В сети опубликовали видео, в котором журналист "Белсат TV" обращается к жителям Республики Беларусь на их родном языке. К крайнему удивлению - опрашиваемые не понимают вопрос и просят задать его на русском языке.

Видео: facebook.com/roissya24/

"По нашему говорите, по-русски" - просит женщина.

"Я не понимаю по-белорусски", - говорит другая опрашиваемая.

"Я не умею по-белорусски говорить", - отвечает парень.

Еще одна из опрашиваемых женщин предполагает, что журналист - украинец, так как не узнает родной язык, думаю, что это украинский.

Один мужчина даже обвиняет интервьюера в том, что он террорист.

Отметим, в Белоруссии два государственных языка - русский и белорусский.

Пользователи оставили очень много гневных комментариев под публикацией.

"Не знать язык государства, в котором живет, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык. Карл Маркс", - процитировал великого мыслителя Ruslan Drangai. 

"Была Беларусь, да кончилась. Вот так империя получает новых манкуртов", - отметил Valērijs Ļahovičs.

"Гибридная война и её результаты. Беларусь уничтожена экономическим путём и путём уничтожения идинтичности. Картофельный папа даже поздравил страну с Н. Г. на русском. У беларусов нет своей мовы", - написал Владимир Бондаренко.

"Волосы встают дыбом! Что несёт этот электорат! Убогие существа без страны, без флага, без гимна, без герба! И даже мысли в их головах никакой не возникает!", - возмутился Oleg Mashero.

&quot;Волосы встают дыбом!&quot;: в сети показали, как белорусы понимают родной язык

Скриншот комментариев: facebook.com/roissya24/

Кстати, Лукашенко не упомянул об интергации России и Беларуси в новогоднем обращении.

Напомним, ранее эксперты заявили, что Россия хочет поглотить Беларусь.

Также мы сообщали о том, что Лукашенко отказался называть Россию братским государством.

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