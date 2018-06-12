"Попсувала нас олімпіада": Слєпаков висміяв у новій пісні ЧС-2018

Комік запропонував нового тренера для збірної Росії
Російський комік Семен Слєпаков записав нову пісню про Чемпіонат світу з футболу. Відео Слєпаков опублікував на своєму каналі YouTube.
Семен Слєпаков присвятив свою нову пісню майбутньому Чемпіонату світу з футболу, в якій висміює здатності російської збірної і пропонує призначити Рамзана Кадирова новим тренером.
"І хоч попсувала нас олімпіада, ми знову наморщили м'язи заду", - співає Слєпаков у своїй пісні.
Зокрема, російський комік висміює організацію чемпіонату на тлі нестабільної економічної ситуації в країні.
"Плювати, що не дуже справи в королівстві, на добру справу знайдуться кошти", - співає він.
Крім того, він запропонував призначити Рамзана Кадирова новим тренером збірної Росії.
"Всім очевидно, що сумний Черчесов
цукерочку не сліпить з цих бовдурів.
І якщо ми не попередимо загрозу,
то знову нас поставлять у звичну позу.
Ви запитаєте, хто ж нас може виручити
Хто в такі короткі терміни допоможе?
Хто зробить нас чемпіонами світу?
Моя пропозиція - Рамзан Кадиров",- йдеться в пісні.
Але в кінці свого хіта, Семен Слєпаков, пародіюючи акцент глави Чеченської республіки, визнає, що навіть такий крок не допоможе збірній Росії.
Відео: Семен Слєпаков: Оле-Оле-Оле! (YouTube/Семен Слєпаков)
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