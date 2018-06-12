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"Потрепала нас олимпиада": Слепаков высмеял в новой песне ЧМ-2018

STYLERКурьезы        12.06.2018 - 08:45
Фото: Семен Слепаков (facebook.com/semen.slepakov)
Фото: Семен Слепаков (facebook.com/semen.slepakov)

Комик предложил нового тренера для сборной России

Российский комик Семен Слепаков записал новую песню о Чемпионате мира по футболу. Видео Слепаков опубликовал на своем канале YouTube.

Семен Слепаков посвятил свою новую песню предстоящему Чемпионату миру по футболу, в которой высмеивает способности российской сборной и предлагает назначить Рамзана Кадырова новым тренером.

"И хоть потрепала нас олимпиада, мы снова наморщили мускулы зада", - поет Слепаков в своей песне.

В частности, российский комик высмеивает организацию чемпионата на фоне нестабильной экономической ситуации в стране.

"Плевать, что не очень дела в королевстве, на дело благое отыщутся средства", - поет он.

Кроме того, он предложил назначить Рамзана Кадырова новым тренером сборной России.

"Всем очевидно, что грустный Черчесов

конфетку не слепит из этих балбесов.

И если не предотвратим мы угрозу,

то вновь нас поставят в привычную позу.

Вы спросите, кто же нас выручить может

Кто в столь короткие сроки поможет?

Кто сделает нас чемпионами мира?

Мое предложение - Рамзан Кадыров",- говорится в песне.

Но в конце своего хита, Семен Слепаков, пародируя акцент главы Чеченской республики, признает, что даже такой шаг не поможет сборной России.

Видео: Семен Слепаков: Оле-Оле-Оле! (YouTube/Семен Слепаков)

Кстати, Боярский унизил сборную России перед ЧМ-2018.

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Теги: комик, Семен Слепаков, чм 2018
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