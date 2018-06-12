"Потрепала нас олимпиада": Слепаков высмеял в новой песне ЧМ-2018

Комик предложил нового тренера для сборной России
Российский комик Семен Слепаков записал новую песню о Чемпионате мира по футболу. Видео Слепаков опубликовал на своем канале YouTube.
Семен Слепаков посвятил свою новую песню предстоящему Чемпионату миру по футболу, в которой высмеивает способности российской сборной и предлагает назначить Рамзана Кадырова новым тренером.
"И хоть потрепала нас олимпиада, мы снова наморщили мускулы зада", - поет Слепаков в своей песне.
В частности, российский комик высмеивает организацию чемпионата на фоне нестабильной экономической ситуации в стране.
"Плевать, что не очень дела в королевстве, на дело благое отыщутся средства", - поет он.
Кроме того, он предложил назначить Рамзана Кадырова новым тренером сборной России.
"Всем очевидно, что грустный Черчесов
конфетку не слепит из этих балбесов.
И если не предотвратим мы угрозу,
то вновь нас поставят в привычную позу.
Вы спросите, кто же нас выручить может
Кто в столь короткие сроки поможет?
Кто сделает нас чемпионами мира?
Мое предложение - Рамзан Кадыров",- говорится в песне.
Но в конце своего хита, Семен Слепаков, пародируя акцент главы Чеченской республики, признает, что даже такой шаг не поможет сборной России.
Видео: Семен Слепаков: Оле-Оле-Оле! (YouTube/Семен Слепаков)
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