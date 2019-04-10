Не про**изди Росії: Путін зганьбився на форумі (відео)

Володимир Путін знову оскандалився, вживши у своїй промові на Міжнародному арктичному форумі незрозуміле слово, в якому багатьом явно почулася нецензурщина. Відповідне відео опублікував у своєму Facebook відомий російський журналіст і письменник Олег Кашин.

Президент РФ Володимир Путін розповідав про освоєння ресурсів і про втрачені можливості.

"Отже, не просп**дить щось Росії з точки зору освоєння цих ресурсів. Звичайно ні. Ну звичайно ні. По-перше, ресурси справді колосальні. Вони загальнопланетарного масштабу..." - сказав він.

Можна припустити, що Путін зім'яв фразу "проспить тут". Але вийшло у нього щось зовсім неоковирне.

"Що він сказав?" - підписав ролик Кашин.

Відео: facebook.com/oleg.kashin

У коментарях до відео користувачі мережі не змогли пройти повз такого висловлювання Путіна і почали активно розвивати тему:

Не про**изди Росію і ти;

"Нічого нового. Про спи**ити щось у Росії в планетарних масштабах;

Шнур текст писав;

Абирвалг;

Завжди дивуюся, як люди, що знаходяться поруч з ним, стримуються і не плюють;

А що в нього з обличчям? Це точно він?

Як повідомлялося раніше, днями президент РФ Володимир Путін обмовився, цитуючи відомого байкаря Івана Крилова, а саме - його популярний твір "Зозуля і Півень".

Нагадаємо, що нещодавно в Набережних Челнах у РФ з'явилася могила Путіна.