Не про**изди Россию: Путин опозорился на форуме (видео)

В сети активно обсуждают новое слово, сказанное Путиным
Владимир Путин снова оскандалился, употребив в своей речи на Международном арктическом форуме непонятное слово, в котором многие явно услышали нецензурщину. Соответствующее видео опубликовал в своем Facebook известный российский журналист и писатель Олег Кашин.
Президент РФ Владимир Путин рассказывал про освоение ресурсов и про утраченные возможности.
"Значит, не просп**дить что-то России с точки зрения освоения этих ресурсов. Конечно нет. Ну конечно нет. Во-первых, ресурсы действительно колоссальные. Они общепланетарного масштаба..." - сказал он.
Можно предположить, что Путин скомкал фразу "проспит здесь". Но вышло у него нечто совсем неудобоваримое.
"Что он сказал?" - подписал ролик Кашин.
В комментариях к видео пользователи сети не смогли пройти мимо такого высказывания Путина и принялись активно развивать тему:
Как сообщалось ранее, на днях президент РФ Владимир Путин оговорился, цитируя знаменитого баснописца Ивана Крылова, а именно - его популярное произведение "Кукушка и Петух".
Напомним, что недавно в Набережных Челнах в РФ появилась могила Путина.