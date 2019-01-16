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Прямо у Верховній Раді: Парасюк підтримав Адель і розсмішив українців

STYLERКурйози    16.01.2019 - 14:57
Прямо у Верховній Раді: Парасюк підтримав Адель і розсмішив українців
Колаж РБК-Україна

У Андрія Парубія з'явилися вушка і носик песика

Народний депутат Володимир Парасюк підтримав британську співачку Адель, яка нещодавно оголосила про те, що хоче покинути сцену заради свого маленького сина. Він у незвичний спосіб приєднався до флешмобу, який запустили прихильники зірки.

Прямо у Верховній Раді: Парасюк підтримав Адель і розсмішив українців

Скріншот відео: instagram.com/parasiuk87/

На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, на якому за допомогою додатку Snapchat у голови ВРУ Андрія Парубія з'явилися собачі вушка і носик, а на загальному плані показані робочі будні нардепів. І все це під пісню Адель Someone Like You - навіть складається враження, що самі депутати підспівують виконавиці.

Відео: instagram.com/parasiuk87/

Користувачі мережі у захваті від такого жарту над завжди солідними українськими законотворцями. Вони залишили безліч коментарів і купу смайликів.

"Аахахаххаах. Самий крутий челендж в інеті";

"Це, мабуть, один з найкращих адельчеленджів";

"Вже 20-й раз дивлюся";

"Це просто бомба".

Прямо у Верховній Раді: Парасюк підтримав Адель і розсмішив українців

Скріншот коментарів: instagram.com/parasiuk87/

Нещодавно український боксер Олександр Усик також приєднався до "Adele Challenge".

А українська телеведуча Маша Єфросиніна взяла участь у флешмобі під назвою "10 Year Challenge", який набирає популярність у мережі.

До речі, у всьому світі знову набирає популярність флешмоб неголених ніг і пахв під назвою "Januhairy".

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