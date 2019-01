Прямо в Верховной Раде: Парасюк поддержал Адель и рассмешил украинцев

Коллаж РБК-Украина

У Андрея Парубия появились ушки и носик песика

Народный депутат Владимир Парасюк поддержал британскую певицу Адель, которая недавно объявила о том, что хочет покинуть сцену ради своего маленького сына. Он необычным образом присоединился к флешмобу, который запустили поклонники звезды.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором с помощью приложения Snapchat у председателя ВРУ Андрея Парубия появились собачьи ушки и носик, а на общем плане показаны рабочие будни нардепов. И все это под песню Адель Someone Like You - даже складывается впечатление, что сами депутаты подпевают исполнительнице.

Пользователи сети в восторге от такой шутки над всегда солидными украинскими парламентариями. Они оставили множество комментариев и кучу смайликов.

"Аахахаххаах. Самый крутой челендж в инете";

"Это, пожалуй, один из лучших адельчеленджей";

"Уже 20-й раз смотрю";

"Это просто бомба".

