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Прямо в Верховной Раде: Парасюк поддержал Адель и рассмешил украинцев

STYLERКурьезы    16.01.2019 - 14:57
Прямо в Верховной Раде: Парасюк поддержал Адель и рассмешил украинцев
Коллаж РБК-Украина

У Андрея Парубия появились ушки и носик песика

Народный депутат Владимир Парасюк поддержал британскую певицу Адель, которая недавно объявила о том, что хочет покинуть сцену ради своего маленького сына. Он необычным образом присоединился к флешмобу, который запустили поклонники звезды.

Прямо в Верховной Раде: Парасюк поддержал Адель и рассмешил украинцев

Скриншот видео: instagram.com/parasiuk87/

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором с помощью приложения Snapchat у председателя ВРУ Андрея Парубия появились собачьи ушки и носик, а на общем плане показаны рабочие будни нардепов. И все это под песню Адель Someone Like You - даже складывается впечатление, что сами депутаты подпевают исполнительнице.

Видео: instagram.com/parasiuk87/

Пользователи сети в восторге от такой шутки над всегда солидными украинскими парламентариями. Они оставили множество комментариев и кучу смайликов.

"Аахахаххаах. Самый крутой челендж в инете";

"Это, пожалуй, один из лучших адельчеленджей";

"Уже 20-й раз смотрю";

"Это просто бомба".

Прямо в Верховной Раде: Парасюк поддержал Адель и рассмешил украинцев

Скриншот комментариев: instagram.com/parasiuk87/

Недавно украинский боксер Александр Усик также присоединился к "Adele Challenge".

А украинская телеведущая Маша Ефросинина приняла участие в флешмобе под названием "10 Year Challenge", который набирает популярность в сети.

Кстати, во всем мире снова набирает популярность флешмоб небритых ног и подмышек под названием "Januhairy".

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