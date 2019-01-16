Прямо в Верховной Раде: Парасюк поддержал Адель и рассмешил украинцев

У Андрея Парубия появились ушки и носик песика
Народный депутат Владимир Парасюк поддержал британскую певицу Адель, которая недавно объявила о том, что хочет покинуть сцену ради своего маленького сына. Он необычным образом присоединился к флешмобу, который запустили поклонники звезды.
Скриншот видео: instagram.com/parasiuk87/
На своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором с помощью приложения Snapchat у председателя ВРУ Андрея Парубия появились собачьи ушки и носик, а на общем плане показаны рабочие будни нардепов. И все это под песню Адель Someone Like You - даже складывается впечатление, что сами депутаты подпевают исполнительнице.
Видео: instagram.com/parasiuk87/
Пользователи сети в восторге от такой шутки над всегда солидными украинскими парламентариями. Они оставили множество комментариев и кучу смайликов.
"Аахахаххаах. Самый крутой челендж в инете";
"Это, пожалуй, один из лучших адельчеленджей";
"Уже 20-й раз смотрю";
"Это просто бомба".
Скриншот комментариев: instagram.com/parasiuk87/
Недавно украинский боксер Александр Усик также присоединился к "Adele Challenge".
А украинская телеведущая Маша Ефросинина приняла участие в флешмобе под названием "10 Year Challenge", который набирает популярность в сети.
Кстати, во всем мире снова набирает популярность флешмоб небритых ног и подмышек под названием "Januhairy".