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Путін знову осоромився: в мережі висміяли рукостискання президентів РФ і США

STYLERКурйози    12.11.2018 - 18:32

Відео: YouTube/ГолосАмерики

Дональд Трамп і Володимир Путін прибули в Париж на запрошення французького колеги Емманюель Макрона з нагоди відзначення 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Російський лідер в черговий раз запізнився і почував себе ніяково. Винний вираз обличчя і закушена верхня губа видавали хвилювання і незручність. Путіну довелося самому підійти до височини, де стояло подружжя Трампів, щоб привітати.

Про багато що говорить вираз обличчя Трампа - у той час, коли Путін посміхається, американський президент веде себе дуже стримано.

Путін знову осоромився: в мережі висміяли рукостискання президентів РФ і США

Скриншот

Йдучи, російський агресор поплескав Трампа по передпліччю, а він показово поправив пальто.

У мережі бурхливо відреагували на інцидент.

"Вічний оп*здун, який нехтує пристойностями і змушує його чекати, й принижує цим колег. Вважає, що людина, яка чекає його, початково виявляється у залежності", - обурюється один з користувачів.

"Який він жалюгідний, посмішка єхидна. І радий, без пам'яті, що він тут", - пише Надя Васильєва.

Путін знову осоромився: в мережі висміяли рукостискання президентів РФ і СШАПутін знову осоромився: в мережі висміяли рукостискання президентів РФ і США

Скріншот коментарів (twitter.com/рогозин-на-орбите)

Раніше ми писали, що Порошенко в Парижі взяв участь з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Доповнимо, українці висміяли російського президента за сумнівний подарунок від чоловіка.

Відео: РБК-Україна

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