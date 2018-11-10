"Помогает порядок наводить": Путина высмеяли за сомнительный подарок

Подарок он получил от своего "коллеги"
Украинцы высмеяли российского президента Владимира Путина за подаренную от мужчины плеть. Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.
"Назарбаев подарил Путину плеть: - Помогает порядок наводить! - Надо взять, пригодится!, - обрадовался Путин", - говорится в подписи к фото.
Более того, Голобуцкий поспешил оставить к опубликованному снимку едкий комментарий.
"Какой, однако, энтузиазм на садо-мазо атрибутику! Жаль, не видно морды лица Печальной Лошади-Лаврова в свете таких перспектив", - подчеркнул он.
Фото: ПУтину подарили плетку (facebook.com/aleksej.golobuckij)
Кстати, Владимир Путин, который, как известно, испытывает дискомфорт по поводу своего невысокого роста, неоднократно появлялся на публичных мероприятиях в обуви, снабженной скрытым каблуком. На этот раз Путин продемонстрировал такую обувь на встрече с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым.
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