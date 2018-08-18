"Актрисы, у которых еще нет Оскара": пенсионерки из "Отряда Путина" опозорились новым обращением (видео)

Кадр из видео (facebook.com/SANDYMUSTACHE)

Бабушки из "Отряда Путина" выставили себя на новое посмешище

Пенсионерки РФ из так называемого "Отряда Путина" опозорились новым видео обращением к гражданам Соединенных Штатов. Соответствующие кадры опубликованы на странице "Усы Пескова" в Facebook.

"Ой девочки, мне так жалко американцев. Прямо я не знаю, бедные люди рабочие. Их лишили всего, их ни за что там считают. Но мы надеемся, что Путин им поможет", - заявила одна из пенсионерок.

Однако и на этом горе-пропагандистки не успокоились. Одна из бабушек призналась, что когда смотрит на жизнь американцев, то "сижу и плачу". Это стало причиной бурной реакции со стороны пользователей сети.

Видео: российские пенсионерки опозорились новым обращением (facebook.com/SANDYMUSTACHE)

"Актрисы, у которых еще нет оскара", - сказал пользователь Андрей Сухраков.

"Что ж с людьми-то делают. Ведь болеют они. Кто ответит за доведение до сумасшествия?" – подчеркнула юзер Ирма Палагина.

"Ну все, капец американцам. Путин уже помогал и Донбассу и Абхазии", - уточнила пользователь Наталья Прокофьева.

"Бабушка, не плачь. Я в Америке в день трачу столько, сколько ты пенсии в месяц получаешь", - сказала пользователь Елена Максвелл.

"Актриса. В конце шикарный взгляд в камеру. Режиссеру по всей строгости закона. Актрису помиловать. Что с них возьмешь? Актеры – цветы божьи", - сказала юзер Наталия Химухина.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/SANDYMUSTACHE)

Напомним, российские пенсионерки из "Отрядов Путина" записали на ломаном английском обращение к американскому народу, в котором сообщили, что "очень переживают" за будущее США.

Ранее Styler писал о том, что член так называемого "управления народной милиции ДНР" Даниил Безсонов отличился новым абсурдным перлом. Он заявил, что украинские морские пехотинцы якобы не имеют резиновых лодок, поэтому используют "плоты из бревен и соломы, окрашенные в черный цвет".

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