"Мы очень переживаем за ваше будущее": российские пенсионерки записали обращение к американцам (видео)

Пенсионерки из "Отрядов Путина" выставили себя на посмешище
Российские пенсионерки из "Отрядов Путина" записали на ломаном английском обращение к американскому народу, в котором сообщили, что "очень переживают" за будущее США.
"Мы очень переживаем за ваше будущее, ведь оно безнадежно и безрадостно. Мы говорим вам прямо в лицо, вам необходимо освободиться от рабства. Ваши лидеры ведут вас прямо в ад", - заявили пенсионерки на видео.
Также приверженцы Путина преклонного возраста посоветовали жителям США на ближайших выборах "избавиться от представителей Демократической партии".
А вот РФ, по словам пенсионерок, возглавляет "выдающийся сын российского народа" Владимир Путин.
Российские пенсионерки записали обращение к американцам
"И пусть вас не вводит в заблуждение его прирожденная скромность. Он будет отстаивать интересы России и мира во всем мире. Под его началом народ России неуязвим", - резюмировали эти женщины.
Пользователи сети откровенно смеются с этого обращения.
"Страна вечного боярышникового трипа", - написал один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что "особенно безнадежно будущее американцев выглядит на фоне убитых хрущоб на заднем плане, в подъезде которых растут го*няные сталагмиты".
Скриншот комментариев
"Как можно так деградировать, как можно так выставлять себя на посмешище?" - написала Оксана Бассель.
Скриншот комментариев (facebook.com/Nofenko)
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