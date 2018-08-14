"Мы очень переживаем за ваше будущее": российские пенсионерки записали обращение к американцам (видео)

Кадр из видео

Пенсионерки из "Отрядов Путина" выставили себя на посмешище

Российские пенсионерки из "Отрядов Путина" записали на ломаном английском обращение к американскому народу, в котором сообщили, что "очень переживают" за будущее США.

"Мы очень переживаем за ваше будущее, ведь оно безнадежно и безрадостно. Мы говорим вам прямо в лицо, вам необходимо освободиться от рабства. Ваши лидеры ведут вас прямо в ад", - заявили пенсионерки на видео.

Также приверженцы Путина преклонного возраста посоветовали жителям США на ближайших выборах "избавиться от представителей Демократической партии".

А вот РФ, по словам пенсионерок, возглавляет "выдающийся сын российского народа" Владимир Путин.

Российские пенсионерки записали обращение к американцам

"И пусть вас не вводит в заблуждение его прирожденная скромность. Он будет отстаивать интересы России и мира во всем мире. Под его началом народ России неуязвим", - резюмировали эти женщины.

Пользователи сети откровенно смеются с этого обращения.

"Страна вечного боярышникового трипа", - написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что "особенно безнадежно будущее американцев выглядит на фоне убитых хрущоб на заднем плане, в подъезде которых растут го*няные сталагмиты".

Скриншот комментариев

"Как можно так деградировать, как можно так выставлять себя на посмешище?" - написала Оксана Бассель.

Скриншот комментариев (facebook.com/Nofenko)

Ранее Styler писал о том, что член так называемого "управления народной милиции ДНР" Даниил Безсонов отличился новым абсурдным перлом. Он заявил, что украинские морские пехотинцы якобы не имеют резиновых лодок, поэтому используют "плоты из бревен и соломы, окрашенные в черный цвет".