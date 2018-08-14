"Ми дуже переживаємо за ваше майбутнє": російські пенсіонерки записали звернення до американців (відео)

Кадр з відео

Пенсіонерки з "Загонів Путіна" виставили себе на посміховисько

Російські пенсіонерки з "Загонів Путіна" записали ламаною англійською звернення до американського народу, в якому повідомили, що "дуже переживають" за майбутнє США.

"Ми дуже переживаємо за ваше майбутнє, адже воно безнадійне і безрадісне. Ми говоримо вам прямо в обличчя, вам необхідно звільнитися від рабства. Ваші лідери ведуть вас прямо в пекло", - заявили пенсіонерки на відео.

Також прихильники Путіна похилого віку порадили жителям США на найближчих виборах "позбутися представників Демократичної партії".

А ось РФ, за словами пенсіонерок, очолює "видатний син російського народу" Володимир Путін.

Російські пенсіонерки записали звернення до американців

"І нехай вас не вводить в оману його природжена скромність. Він буде відстоювати інтереси Росії і миру в усьому світі. Під його керівництвом народ Росії невразливий", - резюмували ці жінки.

Користувачі мережі відверто сміються з цього звернення.

"Країна вічного бояришнікового тріпу", - написав один з коментаторів.

Інший користувач зазначив, що "особливо безнадійним майбутнє американців виглядає на тлі вбитих хрущоб на задньому плані, в під'їзді яких ростуть гі*няні сталагміти".

Скріншот коментарів

"Як можна так деградувати, як можна так виставляти себе на посміховисько?" - написала Оксана Бассель.

Скріншот коментарів (facebook.com/Nofenko)

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