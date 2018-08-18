"Актриси, у яких ще немає Оскара": пенсіонерки з "відряду Путіна" зганьбилися новим зверненням (відео)

Кадр з відео (facebook.com/SANDYMUSTACHE)

Бабусі із "відряду Путіна" виставили себе на нове посміховисько

Пенсіонерки РФ з так званого "відряду Путіна" зганьбилися новим відео зверненням до громадян Сполучених Штатів. Відповідні кадри опубліковані на сторінці "Вуса Пєскова" Facebook.

"Ой дівчатка, мені так шкода американців. Прямо я не знаю, бідні люди робочі. Їх позбавили всього, їх ні за що там вважають. Але ми сподіваємося, що Путін їм допоможе", - заявила одна з пенсіонерок.

Однак і на цьому горе-пропагандистки не заспокоїлися. Одна з бабусь зізналася, що коли дивиться на життя американців, "то сиджу і плачу". Це стало причиною бурхливої реакції з боку користувачів мережі.

Відео: російські пенсіонерки зганьбилися новим зверненням (facebook.com/SANDYMUSTACHE)

"Актриси, у яких ще немає оскара", - сказав користувач Андрій Сухраков.

"Що ж з людьми-то роблять. Адже вони хворіють. Хто відповість за доведення до божевілля?" – підкреслила юзер Ірма Палагіна.

"Ну все, капець американцям. Путін вже допомагав і Донбасу і Абхазії", - уточнила користувач Наталія Прокоф'єва.

"Бабуся, не плач. Я в Америці в день витрачаю стільки, скільки ти пенсії в місяць отримуєш", - сказала користувач Олена Максвелла.

"Актриса. В кінці шикарний погляд в камеру. Режисерові по всій строгості закону. Актрису помилувати. Що з них візьмеш? Актори – квіти бога", - сказала юзер Наталія Химухина.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/SANDYMUSTACHE)

Нагадаємо, російські пенсіонерки із "відрядів Путіна" записали ламаною англійською звернення до американського народу, в якому повідомили, що "дуже переживають" за майбутнє США.

Раніше Styler писав про те, що член так званого "управління народної міліції ДНР" Данило Безсонов відзначився новим абсурдним перлом. Він заявив, що українські морські піхотинці нібито не мають гумових човнів, тому використовують "плоти з колод і соломи, пофарбовані в чорний колір".

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