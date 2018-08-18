"Украина борется за своих политзаключенных": под посольством РФ в Киеве проведут акцию в поддержку Сенцова

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Акция станет частью международной инициативы, назначенной организацией "PEN International"

Во вторник, 21 августа пройдет акция протеста, посвященная к сотому дню голодания незаконно осужденного Россией украинского режиссера Олега Сенцова. Как сообщает "Crimean Human Rights Group" на своей странице в Facebook, мероприятие будет проходить под посольством России в Киеве.

Скриншот публикации о проведении акции в поддержку Сенцова (facebook.com/crimeahrg)

По информации организаторов, акция "солидарность с Олегом Сенцовым" станет частью международной инициативы, которую начала организация "PEN International", связанную с написанием писем, которые, кстати, перестали передавать, находящемуся в заключении в РФ Сенцову.

Дело в том, что 14 августа эта организация запустила марафон написания писем в поддержку Олега Сенцова, который голодает в Московской тюрьме. По замыслу, все участники акции распечатают эти письма, обмотают их колючей проволокой и отнесут в консульства и посольства РФ по всему миру. Час "икс" наступит в 11:00, 21 августа, спустя ровно 100 дней, с того момента, как украинский режиссер объявил свою голодовку.

Напомним, ранее Олег Сенцов рассказал о том, что делает, чтобы не впасть в депрессию.

Также, стало известно, за что Путин мстит Сенцову.

Видео: РБК-Украина