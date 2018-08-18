"Україна бореться за своїх політв'язнів": під посольством РФ у Києві проведуть акцію на підтримку Сенцова

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Акція стане частиною міжнародної ініціативи, призначеної організацією "PEN International"

У вівторок, 22 серпня відбудеться акція протесту, присвячена до сотого дня голодування незаконно засудженого Росією українського режисера Олега Сенцова. Як повідомляє "Crimean Human Rights Group" на своїй сторінці в Facebook захід буде проходити під посольством Росії в Києві.

Скріншот публікації про проведення акції в підтримку Сенцова (facebook.com/crimeahrg)

За інформацією організаторів, акція "солідарність з Олегом Сенцовым" стане частиною міжнародної ініціативи, яку розпочала організація "PEN International", пов'язану з написанням листів, які, до речі, перестали передавати, Сенцову, який знаходиться в ув'язненні в РФ.

Справа в тому, що 14 серпня ця організація запустила марафон iз-за написання листів на підтримку Олега Сенцова, який голодує у Московській в'язниці. За задумом, усі учасники акції роздрукують ці листи, обмотают їх колючим дротом і віднесуть в консульства та посольства РФ по всьому світу. Час "ікс" настане в 11:00, 21 серпня, рівно через 100 днів з того моменту, як український режисер оголосив своє голодування.

Нагадаємо, раніше Олег Сенцов розповiв про те, що робить, щоб не впасти в депресію.

Також, стало відомо, за що Путін мстить Сенцову.

Відео: РБК-Україна