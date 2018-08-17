"Бред сивой кобылы": сестра Сенцова рассказала, почему ее брату перестали передавать письма

Фото: РБК-Украина

Переписка была единственной связью с миром

Сестра политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан объяснила, почему ее брату перестали передавать письма в колонию города Лабытнанги. Об этом Каплан сообщила в интервью для телеканала "Дождь".

Наталья Каплан сообщила, что последний раз ей разрешили увидеться с братом в колонии 5 июля.

"Я ездила к нему на свидания, мы с ним общались 2:00. Но это было через стекло, по телефону. И конвоир рядом сидел", - сообщила она.

Для связи с близкими украинский режиссер использует лимитированное количество звонков. Обычно он звонит матери и детям.

С другими родственниками Сенцов общался с помощью писем, которые передавал адвокатам. Но в последнее время письма поступать перестали. Наталья Каплан утверждает, что это из-за того, что работник колонии, который проверял корреспонденцию, ушел в отпуск.

"В последнее время ему не передавали письма, ссылаясь на то, что цензор ушел в отпуск. Это, конечно, бред сивой кобылы, то этот вопрос можно было решить, даже если цензор действительно ушел в отпуск", - отметила она.

Она отметила, что Сенцов находится в предкризисном состоянии, но российские власти стараются это скрыть.

"Известно, что он в предкризисном состоянии, что в любой момент могут наступить необратимые последствия, если они уже не наступили. Надо сказать, что за Олегом присматривают тюремные врачи, они все время стараются сгладить информацию, что все хорошо. И Москалькова все время говорит, что все хорошо. Как может быть все хорошо, если человек голодает уже три месяца?" - отметила сестра режиссера и добавила, что ее пугает состояние брата.

"Как хорошо?! Он все время жалуется на боли в сердце, у него очень слабый пульс, всего 40 ударов в минуту. Он мне вообще в последнем письме, которое передал через адвоката, сказал, что конец уже близок. И это все очень пугает. Зная Олега — он не паникер, он не манипулятор, он не писал бы такие вещи, чтобы просто привлечь внимание", - сказала Каплан.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Сенцов признался, что делает для того, чтобы "не развалиться".

А также писали о том, что адвокат Сенцова рассказал, как проходят встречи с политзаключенным.

Видео: РБК-Украина