"Маячня сивої кобили": сестра Сенцова розповіла, чому її братові перестали передавати листи

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Листування було єдиним зв'язком зі світом

Сестра політв'язня українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан пояснила, чому її братові перестали передавати листи в колонію міста Лабитнангі. Про це Каплан повідомила в інтерв'ю для телеканалу "Дощ".

Наталія Каплан повідомила, що останній раз їй дозволили побачитися з братом в колонії 5 липня.

"Я їздила до нього на побачення, ми з ним спілкувалися 2:00. Але це було через скло по телефону. І конвоїр поруч сидів", - повідомила вона.

Для зв'язку з близькими український режисер використовує лімітовану кількість дзвінків. Зазвичай він дзвонить матері і дітям.

З іншими родичами Сенцов спілкувався з допомогою листів, які передавав адвокатам. Але останнім часом листи перестали надходити. Наталія Каплан стверджує, що це з-за того, що працівник колонії, який перевіряв кореспонденцію, пішов у відпустку.

"Останнім часом йому не передавали листи, посилаючись на те, що цензор пішов у відпустку. Це, звичайно, марення сивої кобили, то це питання можна було вирішити, навіть якщо цензор дійсно пішов у відпустку", - зазначила вона.

Вона зазначила, що Сенцов знаходиться в передкризовому стані, але російська влада намагається це приховати.

"Відомо, що він в передкризовому стані, що в будь-який момент можуть настати незворотні наслідки, якщо вони вже не настали. Треба сказати, що за Олегом доглядають тюремні лікарі, вони весь час намагаються згладити інформацію, що все добре. І Москалькова весь час говорить, що все добре. Як може бути все добре, якщо людина голодує вже три місяці?" - зазначила сестра режисера і додала, що її лякає стан брата.

"Як добре?! Він весь час скаржиться на болі в серці, в нього дуже слабкий пульс, всього 40 ударів на хвилину. Він мені взагалі в останньому листі, який передав через адвоката, сказав, що кінець уже близький. І це все дуже лякає. Знаючи Олега — він не панікер, він не маніпулятор, він не писав би такі речі, щоб просто привернути увагу", - сказала Каплан.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Сенцов зізнався, що робить для того, щоб "не розвалитися".

А також писали про те, що адвокат Сенцова розповів, як проходять зустрічі з політв'язнем.

Відео: РБК-Україна