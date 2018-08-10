"Он старается держаться": адвокат Сенцова рассказал, как проходят встречи с политзаключенным

Фото: uk.wikipedia.org

Адвокат режиссера не видел условия, в которых находится украинец

Адвокат 42-летнего украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, как проходят встречи с незаконно осужденным украинцем. Об этом он сообщил в интервью российскому изданию "Медуза".

Последний раз адвокат виделся с Сенцовым 7 августа. Тогда политзаключенный сказал ему, что последние две недели в Лабытнанги была жара, и он плохо себя чувствовал.

"У нас с ним есть график посещений: я приезжаю к нему каждые две недели. В следующий раз мы договорились встретиться в начале сентября", - отметил Динзе.

"Олег не особо показывает свое состояние. Он старается держаться, на наших встречах мы обсуждаем конкретные дела и конкретную работу. Я спросил Олега о его состоянии. Он сказал, что последние две недели в Лабытнанги стояла жара, ему было плохо с сердцем на фоне плохой работы почек и печени. В июле у него начался третий кризис голодовки", - рассказал адвокат.

Первые две недели голодания украинец находился в одиночной камере, но затем его перевели в медицинскую часть на территории исправительной колонии № 8.

"На территории ИК № 8 имеется медицинская часть, которая обслуживает и другие колонии в регионе. Она довольно многопрофильная, там работают хорошие специалисты", - отметил адвокат.

Однако в каких именно условиях живет Сенцов, адвокат не видел.

"Мне не дают возможности посмотреть на его условия. Обычно встреча осужденного с адвокатом происходит в помещении, в котором есть клетка с большими дырками – в нее и заводят человека. А адвокат садится за столик напротив – и так идет общение. То есть никаких стекол – ты можешь документы передавать, тебе могут передавать документы", – рассказал адвокат.

"Меня всегда сажают в отдельный отсек, в котором обычно происходят краткосрочные свидания. Это комнатка с оргстеклом, где я не имею никакого доступа к осужденному, не могу его за руку взять. Все документы он мне может передать только через маленькую щелочку в несколько миллиметров наверху – между рамой и стеклом. Мы кричим, как правило, телефоном не пользуемся", – отметил Динзе.

Он отметил, что их не заводят в комнату, где нет стекла. По какой причине – остается неизвестным.

"Мне этого не объясняют. Якобы у дежурной части нет возможности всех осужденных постоянно выводить из этой комнаты, чтобы меня туда пускать", - отметил он.

При этом авокат не знает, сделано ли это специально.

"Я не могу этого на сто процентов утверждать. Но факт в том, что мы сидим в этой отдельной комнате, оборудованной специальным видеонаблюдением", - рассказал Динзе.

Он добавил, что Сенцова не стоит воспринимать как больного человека, и до голодовки режиссер был здоров.

"Поймите, Олег не болен, он на голодании. Вы его все воспринимаете как больного человека. Это полная чушь! У него было нормальное состояние здоровья, и в настоящее время оно подорвано только на фоне голодания. Человек голодающий и больной тяжелыми заболеваниями – это разные вещи", – подчеркнул адвокат.

Олег Сенцов был осужден на 20 лет тюремного заключения по делу "крымских террористов". Режиссер находится в ИК-8 (неофициальное название "Белый медведь") в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Режиссер требует освобождения всех украинских политзаключенных (около 70 человек), которых удерживает Россия.

Ранее адвокат сообщил, что Сенцов на самом деле выглядит хуже, чем на фото.

Напомним, омбудсмен опубликовала фото Сенцова.

Однако подлинность новых фото Сенцова вызвала сомнения.

Кстати, в РФ заявили, что Сенцов отказался от перевода в больницу.

Олег Сенцов. Один в поле воин (видео: STYLER.rbc.ua)