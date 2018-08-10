Подлинность новых фото Сенцова вызвала сомнения: в сети обсуждают вероятность подделки

Фото: Олег Сенцов (facebook.com/denisovaombudsman)

Писатель из РФ объяснил, почему не считает снимки настоящими

Фотографии 42-летнего незаконно осужденного в России политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, которые были опубликованы 9 августа, могут быть подделкой. Такое мнение высказал российский писатель Александр Чернов на своей странице в соцсети Facebook.

"Опубликованные 9 августа три фотографии Сенцова – это не три, а два снимка (просто один кадрирован и повторен как отдельный снимок)", - считает писатель.

"Дата на фотографиях не имеет отношения к моменту съемки. Она вставлена в фотошопе. При увеличении на 300 % вокруг даты возникает четырехугольник с рябой поверхностью внутри него. Его нижняя часть заглажена, но верхняя и левая боковая грань прочерчены четко, как по линейке скальпелем. Так бывает только при вставке копии, выделенной с помощью рамки", - убежден Чернов.

"При десятикратном увеличении становится очевидным, что не совпадает размер пикселей фона и вставки (на вставке они и создают рябь)", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/aychernov)

На публикацию отреагировали многие пользователи. Некоторые согласились с его мнением и также считают, что снимки подделаны в фоторедакторе. Другие убеждены, что фото могут быть настоящими, поскольку из-за особенности изображений в формате JPEG могут возникать подобные эффекты со вставленной датой.

"Ничего не могу сказать относительно подлинности снимка, но пиксельная размытость вокруг даты, по-моему, не может быть решающим доводом: особенность JPEG всегда дает такую картину на участках с четкими штриховыми элементами. JPEG удовлетворительно передает полутона, но делает сильную грязь на контурах. На моих собственных снимках с датами вижу примерно то же самое", - написал Эл Силонов.

"Нет, Эл. Это другое. Здесь "грязь" внутри четкого правильного четырехугольника. То есть дата скопирована и вставлена. Да и стоит она не в правом нижнем углу фотографии. Чего быть не может", - ответил Чернов.

"Я не специалист в фотографиях, но вопрос у меня возникает - три разных по форме нуля в дате - это так всегда бывает?" – спросил Игорь Шап.

"Про следы ретуши по шее не понял, как увидеть. А вот дата действительно впечатана странно: с точками шума размером в один пиксел, чего на основной части снимка нет, но есть на видимом снизу черном столе; и снова отсутствуют на ногах сидящего за столом. Точки шума размером в один пиксел, по идее, возникают на снимке при недостаточном освещении и потом устраняются при сжатии jpeg. Если поверить, что опубликованный снимок - пересъем с распечатки, лежащей на столе, то очевидно, что дата впечатана после, и что поверхность стола впечатана после", - написал Victor Borun.

В комментариях Чернов показал как выглядит дата, проставленная фотоаппаратом.

"Вот как выглядит дата, поставленная аппаратом. Никаких тебе правильных четырехугольников", - отметил он.

Фото: Пример даты (facebook.com/aychernov)

"При ув.1200 ретуши на шее нет", - отметил Валерий Бильченко.

"Там черная обводка видна. Впрочем, на этом не настаиваю", - ответил Чернов.

"Нет. Это тень. Пиксели те же. Да и не имеет смысла вставлять голову в благополучную фотографию его же, но смещённую по дате. излишне", - считает Валерий Бильченко.

"Это вполне может быть артефакт сжатия jpg, а не свидетельство подделки", - считает Роман Рябчук.

"Там из 3 снимков только 2 одинаковых - посмотрите, на каком уровне находится дужка кровати. И там дата стоит на одном и том же месте", - написала Вероника Марусева.

Скриншот комментариев (facebook.com/aychernov)

Олег Сенцов был осужден на 20 лет тюремного заключения по делу "крымских террористов". 14 мая 2018 года украинский режиссер объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных (около 70 человек), которых удерживает Россия.

Напомним, омбудсмен опубликовала фото Сенцова. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова опубликовала фото Олега Сенцова, которые, по ее словам, поступили от уполномоченного Российской Федерации по правам человека Татьяны Москальковой.

Ранее адвокат рассказал о состоянии здоровья Сенцова.

Кстати, Вакарчук обратился к украинцам в 89-й день голодовки Олега Сенцова.

Олег Сенцов. Один в поле воин (видео: РБК-Украина)