"Более 114 дней не протянет": адвокат рассказал о состоянии здоровья Сенцова

Фото: Олег Сенцов в камере (facebook.com/denisovaombudsman)

Он подчеркнул, что Сенцов находится в очень плохом состоянии

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал о состоянии здоровья украинского политзаключенного. Об этом передает "Obozrevatel".

Адвокат говорит, что последний раз видел Сенцова 7 августа. По его словам, режиссер сильно похудел, плохо выглядит и практически не встает с кровати.

"Похудел он на 30 килограмм. Бледный, стал сутулый, раньше за ним этого не наблюдалось. Впала грудная клетка, впал живот. Он понимает, что в критическом состоянии. Он и родственников об этом известил, у него третий затяжной кризис наступил", - рассказал Дмитрий.

Динзе отметил, что после 114 дня голодовки Олег может не выжить. Режиссер голодает уже около трех месяцев.

"Говорят, что более 114 дней Олег не протянет. Есть примеры, когда люди голодали порядка 114 дней, потом выходили из голодовки и умирали. Сейчас срок голодовки очень большой, и он чувствует, что теряет силы каждый день", - сказал адвокат.

Дмитрий подчеркнул, что Олег находится в очень плохом состоянии.

По его словам, российские политики и правозащитники сейчас забыли о Сенцове.

"Москалькова (Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова) у него была, когда он еще был в более адекватном состоянии. Сейчас она к нему не приезжала, и уполномоченный по правам человека по Ямалу тоже у него не был. Потому что наступило общественное затишье, волна спала, и они вообще перестали интересоваться его судьбой", - сказал Дмитрий Динзе.

Напомним, ранее Динзе сообщил, что состояние Олега Сенцова ухудшается. У режиссера слабый пульс (до 40 ударов в минуту) и низкий уровень гемоглобина.

Руководство колонии уговаривает Сенцова на госпитализацию, но он не соглашается. Кроме того, Динзе против транспортировки своего подзащитного, так как Олег может не перенести перемещение.

Также мы сообщали о том, что в Москве известный кинокритик провел одиночный пикет в поддержку политзаключенных.

Олег Сенцов. Один в поле воин