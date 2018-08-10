"Більше 114 днів не протягне": адвокат розповів про стан здоров'я Сенцова

Фото: Олег Сенцов в камері (facebook.com/denisovaombudsman)

Він підкреслив, що Сенцов знаходиться в дуже поганому стані

Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе розповів про стан здоров'я українського політв'язня. Про це передає "Obozrevatel".

Адвокат каже, що останній раз бачив Сенцова 7 серпня. За його словами, режисер сильно схуд, погано виглядає і практично не встає з ліжка.

"Він схуд на 30 кілограмів. Блідий, став сутулий, раніше за ним не спостерігалось. Впала грудна клітка, живіт впав. Він розуміє, що в критичному стані. Він і родичів про це сповістив, у нього третя затяжна криза настала", - розповів Дмитро.

Дінз зазначив, що після 114 дня голодування Олег може не вижити. Режисер голодує вже близько трьох місяців.

"Кажуть, що більше 114 днів Олег не протягне. Є приклади, коли люди голодували близько 114 днів, потім виходили з голодування і вмирали. Зараз термін голодування дуже великий, і він відчуває, що втрачає сили кожен день", - сказав адвокат.

Дмитро підкреслив, що Олег перебуває в дуже поганому стані.

За його словами, російські політики і правозахисники зараз забули про Сенцова.

"Москалькова (Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова) у нього була, коли він ще був у більш адекватному стані. Зараз вона до нього не приїжджала, і уповноважений з прав людини по Ямалу теж у нього не було. Бо настав громадське затишшя, хвиля спала, і вони взагалі перестали цікавитися його долею", - сказав Дмитро Дінзе.

Нагадаємо, раніше Дінзе повідомив, що стан Олега Сенцова погіршується. У режисера слабкий пульс (до 40 ударів на хвилину) і низький рівень гемоглобіну.

Керівництво колонії вмовляє Сенцова на госпіталізацію, але він не погоджується. Крім того, Дінз проти транспортування свого підзахисного, так як Олег може не перенести переміщення.

Також ми повідомляли про те, що у Москві відомий кінокритик провів одиночний пікет на підтримку політв'язнів.

Олег Сенцов. Один у полі воїн