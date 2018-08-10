Достовірність нових фото Сенцова викликала сумніви: у мережі обговорюють ймовірність підробки

Фото: Олег Сенцов (facebook.com/denisovaombudsman)

Письменник з РФ пояснив, чому не вважає знімки справжніми

Фотографії 42-річного незаконно засудженого в Росії політв'язня українського режисера Олега Сенцова, які були опубліковані 9 серпня, можуть бути підробкою. Таку думку висловив російський письменник Олександр Чернов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Опубліковані 9 серпня три фотографії Сенцова – це не три, а два знімка (просто один кадрований і повторений як окремий знімок)", - вважає письменник.

"Дата на фотографіях не має відносини до моменту зйомки. Вона вставлена в фотошопі. При збільшенні на 300 % навколо дати виникає чотирикутник з рябою поверхнею всередині нього. Його нижня частина загладжена, але верхня та ліва бічна грань прокреслені чітко, як по лінійці скальпелем. Так буває тільки при вставці копії, виділеної за допомогою рамки", - переконаний Чернов.

"При десятикратному збільшенні стає очевидним, що не збігається розмір пікселів тла і вставки (на вставці вони і створюють брижі)", - додав він.

Скріншот поста (facebook.com/aychernov)

На публікацію відреагували багато користувачів. Деякі погодилися з його думкою і також вважають, що знімки підроблені в фоторедакторі. Інші переконані, що фото можуть бути справжніми, оскільки через особливості зображення у форматі JPEG можуть виникати подібні ефекти зі вставленою датою.

"Нічого не можу сказати щодо справжності знімка, але піксельна розмитість навколо дати, по-моєму, не може бути вирішальним аргументом: особливість JPEG завжди дає таку картину на ділянках з чіткими штриховими елементами. JPEG задовільно передає півтони, але робить сильний бруд на контурах. На моїх власних знімках з датами бачу приблизно те ж саме", - написав Ел Силонов.

"Ні, Ел. Це інше. Тут "бруд" всередині чіткого правильного чотирикутника. Тобто дата скопійована та вставлена. Та й стоїть вона в правому нижньому кутку фотографії. Чого бути не може", - відповів Чернов.

"Я не фахівець у фотографіях, але питання у мене виникає - три різних за формою нуля в даті - це так завжди буває?" – запитав Ігор Шап.

"Про сліди ретуші по шиї не зрозумів, як побачити. А ось дата дійсно вкарбована дивно: з точками шуму розміром в один піксель, чого на основній частині знімка немає, але є на видимому знизу чорному столі; і знову відсутні на ногах того, хто сидить за столом. Точки шуму розміром в один піксель, по ідеї, виникають на знімку при недостатньому освітленні і потім усуваються при стиску jpeg. Якщо повірити, що опублікований знімок перезнятий з роздруківки, що лежить на столі, то очевидно, що дата вкарбована після, і що поверхня столу вкарбована після", - написав Victor Borun.

В коментарях Чернов показав як виглядає дата, проставлена фотоапаратом.

"Ось як виглядає дата, поставлена апаратом. Ніяких тобі правильних чотирикутників", - зазначив він.

Фото: Приклад дати (facebook.com/aychernov)

"При збільшенні 1200 ретуші на шиї немає", - зазначив Валерій Більченко.

"Там чорне обведення видно. Втім, на цьому не наполягаю", - відповів Чернов.

"Ні. Це тінь. Пікселі ті ж. Та й не має сенсу вставляти голову в благополучну фотографію його ж, але зміщену по даті", - вважає Валерій Більченко.

"Це цілком може бути артефакт стиснення jpg, а не свідоцтво підробки", - вважає Роман Рябчук.

"Там з 3 знімків тільки 2 однакових - подивіться, на якому рівні знаходиться дужка ліжка. І там дата стоїть на одному і тому ж місці", - написала Вероніка Марусева.

Скріншот коментарів (facebook.com/aychernov)

Олег Сенцов був засуджений на 20 років тюремного ув'язнення у справі "кримських терористів". 14 травня 2018 року український режисер оголосив безстрокове голодування. Він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів (близько 70 осіб), яких утримує Росія.

Нагадаємо, омбудсмен опублікувала фото Сенцова. Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова опублікувала фото Олега Сенцова, які, за її словами, надійшли від уповноваженого Російської Федерації з прав людини Тетяни Москалькової.

Раніше адвокат розповів про стан здоров'я Сенцова.

До речі, Вакарчук звернувся до українців у 89-й день голодування Олега Сенцова.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (відео: РБК-Україна)