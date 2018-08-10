"Він намагається триматися": адвокат Сенцова розповів, як проходять зустрічі з політв'язнем

Фото: uk.wikipedia.org

Адвокат режисера не бачив умови, в яких перебуває українець

Адвокат 42-річного українського політув'язненого режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе розповів, як проходять зустрічі з незаконно засудженим українцем. Про це він повідомив в інтерв'ю російському виданню "Медуза".

Останній раз адвокат бачився з Сенцовим 7 серпня. Тоді політв'язень сказав йому, що останні два тижні в Лабитнангі була спека, і він погано себе почував.

"У нас з ним є графік відвідувань: я приїжджаю до нього кожні два тижні. Наступного разу ми домовилися зустрітися на початку вересня", - зазначив Дінзе.

"Олег не особливо показує свій стан. Він намагається триматися, на наших зустрічах ми обговорюємо конкретні справи і конкретну роботу. Я запитав Олега про його стан. Він сказав, що останні два тижні в Лабитнангі стояла спека, йому було погано з серцем на фоні поганої роботи нирок і печінки. У липні у нього почалася третя криза голодування", - розповів адвокат.

Перші два тижні голодування українець перебував в одиночній камері, але потім його перевели до медичної частини на території виправної колонії № 8.

"На території ВК № 8 є медична частина, яка обслуговує і інші колонії в регіоні. Вона досить багатопрофільна, там працюють хороші фахівці", - зазначив адвокат.

Проте в яких саме умовах живе Сенцов, адвокат не бачив.

"Мені не дають можливості подивитися на його умови. Зазвичай зустріч засудженого з адвокатом відбувається в приміщенні, в якому є клітка з великими дірками – у неї і заводять людину. А адвокат сідає за столик навпроти – і так йде спілкування. Тобто ніяких стекол – ти можеш передавати документи, тобі можуть передавати документи", – розповів адвокат.

"Мене завжди садять в окремий відсік, у якому зазвичай відбуваються короткострокові побачення. Це кімнатка з оргсклом, де я не маю ніякого доступу до засудженому, не можу його за руку взяти. Всі документи він мені може передати лише через маленьку щілинку в кілька міліметрів нагорі – між рамою і склом. Ми кричимо, як правило, телефоном не користуємося", – зазначив Дінзе.

Він зазначив, що їх не заводять у кімнату, де немає скла. З якої причини – залишається невідомим.

"Мені цього не пояснюють. Нібито у черговій частині немає можливості всіх засуджених постійно виводити з цієї кімнати, щоб мене туди пускати", - зазначив він.

При цьому авокат не знає, чи зроблено це спеціально.

"Я не можу цього на сто відсотків стверджувати. Але факт в тому, що ми сидимо в цій окремій кімнаті, обладнаній спеціальним відеоспостереженням", - розповів Дінзе.

Він додав, що Сенцова не варто сприймати як хвору людину, і до голодування режисер був здоровий.

"Зрозумійте, Олег не хворий, він на голодуванні. Ви його сприймаєте як хвору людину. Це повна нісенітниця! У нього був нормальний стан здоров'я, і в даний час воно підірване тільки на фоні голодування. Людина, яка голодує, і хвора важкими захворюваннями – це різні речі", – підкреслив адвокат.

Олег Сенцов був засуджений на 20 років тюремного ув'язнення у справі "кримських терористів". Режисер знаходиться в ІК-8 (неофіційна назва "Білий ведмідь") в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Режисер вимагає звільнення всіх українських політв'язнів (близько 70 осіб), яких утримує Росія.

Раніше адвокат повідомив, що Сенцов насправді виглядає гірше, ніж на фото.

Нагадаємо, омбудсмен опублікувала фото Сенцова.

Однак справжність нових фото Сенцова викликала сумніви.

До речі, в РФ заявили, що Сенцов відмовився від переведення в лікарню.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (відео: STYLER.rbc.ua)