"Допомагає наводити порядок": Путіна висміяли за сумнівний подарунок

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Подарунок він отримав від свого "колеги"

Українці висміяли російського президента Володимира Путіна за подарований від чоловіка батіг. Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Facebook.

"Назарбаєв подарував Путіну батіг: - Допомагає наводити порядок! - Треба взяти, знадобиться!, - зрадів Путін", - йдеться у підписі до фото.

Більш того, Голобуцький поспішив залишити до опублікованого знімку їдкий коментар.

"Який, однак, ентузіазм на садо-мазо атрибутику! Шкода, що не видно морди обличчя Сумного Коня-Лаврова у світлі таких перспектив", - підкреслив він.

Фото: Путіну подарували батіг (facebook.com/aleksej.golobuckij)

До речі, Володимир Путін, який, як відомо, відчуває дискомфорт з приводу свого невисокого зросту, неодноразово з'являвся на публічних заходах у взутті, забезпеченим прихованим каблуком. На цей раз Путін продемонстрував таку взуття на зустрічі з главою Південної Осетії Анатолієм Бібіловим.

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