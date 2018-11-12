Путин снова оконфузился: в сети высмеяли рукопожатие президентов РФ и США

Видео: YouTube/ГолосАмерики

Дональд Трамп и Владимир Путин прибыли в Париж по приглашению французского коллеги Эмманюэля Макрона по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

Российский лидер в очередной раз опоздал и был вынужден чувствовать себя неловко. Виноватое выражение лица и закушенная верхняя губа выдавали волнение и неловкость. Путину пришлось самому подойти к стоящей на возвышении чете Трампов, чтобы поприветствовать.

О многом говорит выражение лица Трампа - в то время, когда Путин улыбается, американский президент ведет себя весьма сдержанно.

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Уходя, российский агрессор потрепал Трампа по предплечью, а он показательно поправил пальто.

В сети бурно отреагировали на инцидент.

"Вечный оп*здун, презирающий приличия и вынуждающий его ждать, унижающий этим коллег. Считает, что человек, ждущий его, изначально оказывается в зависимости", - возмущается один из пользователей.

"Какой-то он жалкий, улыбка подобострастная. И рад, без памяти, что он здесь", - пишет Надя Васильева.

Скриншот комментариев (twitter.com/рогозин-на-орбите)

Ранее мы писали, что Порошенко в Париже принял участие по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Дополним, украинцы высмеяли российского президента за сомнительный подарок от мужчины.

Видео: РБК-Украина