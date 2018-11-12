Путин снова оконфузился: в сети высмеяли рукопожатие президентов РФ и США

Видео: YouTube/ГолосАмерики
Дональд Трамп и Владимир Путин прибыли в Париж по приглашению французского коллеги Эмманюэля Макрона по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.
Российский лидер в очередной раз опоздал и был вынужден чувствовать себя неловко. Виноватое выражение лица и закушенная верхняя губа выдавали волнение и неловкость. Путину пришлось самому подойти к стоящей на возвышении чете Трампов, чтобы поприветствовать.
О многом говорит выражение лица Трампа - в то время, когда Путин улыбается, американский президент ведет себя весьма сдержанно.
Скриншот
Уходя, российский агрессор потрепал Трампа по предплечью, а он показательно поправил пальто.
В сети бурно отреагировали на инцидент.
"Вечный оп*здун, презирающий приличия и вынуждающий его ждать, унижающий этим коллег. Считает, что человек, ждущий его, изначально оказывается в зависимости", - возмущается один из пользователей.
"Какой-то он жалкий, улыбка подобострастная. И рад, без памяти, что он здесь", - пишет Надя Васильева.
Скриншот комментариев (twitter.com/рогозин-на-орбите)
Ранее мы писали, что Порошенко в Париже принял участие по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
Дополним, украинцы высмеяли российского президента за сомнительный подарок от мужчины.
Видео: РБК-Украина