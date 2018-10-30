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Заради лайків у соціальних мережах: двоє хлопців пройшлися вулицями міста Рівно в одних трусах

STYLERКурйози    30.10.2018 - 09:20

Відео: (YouTube/ТСН)

В Рівному двоє хлопців майже голяка розгулювали по центру міста при температурі +10. Свою осінню прогулянку екстремали транслювали у прямому ефірі в соціальній мережі. Відповідне відео можна подивитися на YouTube.

Перехожі приголомшено зупинялися, деякі жали екстремалам руку. Виявилося, що любителям подорожей в нижній білизні - 20 та 21 рік. Хлопці вирішили роздягтися заради лайків.

Заради лайків у соціальних мережах: двоє хлопців пройшлися вулицями міста Рівно в одних трусахСкріншот відео: (YouTube/ТСН)

Вони придумали собі челлендж напередодні і оприлюднили в соцмережах пост з обіцянкою: якщо він набере три тисячі лайків, то хлопці вийдуть роздягненими на прогулянку по місту.

Після ходи голяка вони увійшли у смак і заявили, що наступним кроком буде стрибок в трусах з парашутом. Також відзначаються, що хлопці на даний момент не спілкуються з батьками, щоб уникнути зайвих конфліктів.

Нагадаємо, що дівчина зробила екстремальне фото заради лайків. В мережі опублікували черговий знімок, де дівчина зависає на даху будинку.

Раніше вже повідомлялося про подібний випадок. В мережі опублікували знімок, на якому дівчина по імені Ілона зависає на даху житлового комплексу Зарічний в Києві.

До речі, британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі.

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