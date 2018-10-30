Ради лайков в социальных сетях: двое парней прошлись по улицам Ровно в одних трусах

Видео: (YouTube/ТСН)

В Ровно двое парней почти голышом разгуливали по центру города при температуре +10. Свою осеннюю прогулку экстремалы транслировали в прямом эфире в социальной сети. Соответствующее видео можно посмотреть на YouTube.

Прохожие ошарашенно останавливались, некоторые жали экстремалам руку. Оказалось, что любителям путешествий в нижнем белье - 20 и 21 год. Ребята решили раздеться ради лайков.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Они придумали себе челлендж накануне и обнародовали в соцсетях пост с обещанием: если он наберет три тысячи лайков, то парни выйдут раздетыми на прогулку по городу.

После шествия голышом они вошли во вкус и заявили, что следующим шагом будет прыжок в трусах с парашютом. Также отмечаются, что парни на данный момент не общаются с родителями, чтобы избежать лишних конфликтов.

Напомним, что девушка сделала экстремальное фото ради лайков. В сети опубликовали очередной снимок, где девушка зависает на крыше дома.

Ранее уже сообщалось о подобном случае. В сети опубликовали снимок, на котором девушка по имени Илона зависает на крыше жилого комплекса Заречный в Киеве.

Кстати, британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре.

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