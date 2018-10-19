"Продолжают сходить с ума": девушка сделала экстремальное фото ради лайков

Фото: Коллаж РБК-Украина

Снимок она опубликовала в своем Instagram

В сети опубликовали очередной снимок, где девушка зависает на крыше дома. Фото было опубликовано в Instagram-stories пользователя и подписано: "Слабо/не слабо". Об этом на странице в Facebook cообщает dtp.kiev.ua.

"В Киеве на высотках дети продолжают сходить с ума, пытаясь получить как можно более экстремальные фото и как можно больше лайков. Напоминаем, данные занятие смертельно опасны и требуют вмешательства родителей. Мы актуализировали данную тему, займёмся ею с телеканалами со следующей недели", - написано в посте.

Пользователи уже практически не удивляются таким событиям, однако некоторые утверждают, что именно такие посты провоцируют детей идти на "новые подвиги", так как они добавляют популярности:

Скриншот комментариев: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее уже сообщалось о подобном случае. В сети опубликовали снимок, на котором девушка по имени Илона зависает на крыше жилого комплекса Заречный в Киеве.

Мы писали, что в Харькове во время выполнения ремонтных работ мужчина упал с крыши здания.

А также о том, что во Львовской области автомобилист наехал на 9-летнего ребенка и влетел в столб.

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