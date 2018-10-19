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"Продолжают сходить с ума": девушка сделала экстремальное фото ради лайков

STYLERЖизнь    19.10.2018 - 11:35
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Снимок она опубликовала в своем Instagram

В сети опубликовали очередной снимок, где девушка зависает на крыше дома. Фото было опубликовано в Instagram-stories пользователя и подписано: "Слабо/не слабо". Об этом на странице в Facebook cообщает dtp.kiev.ua.

"В Киеве на высотках дети продолжают сходить с ума, пытаясь получить как можно более экстремальные фото и как можно больше лайков. Напоминаем, данные занятие смертельно опасны и требуют вмешательства родителей. Мы актуализировали данную тему, займёмся ею с телеканалами со следующей недели", - написано в посте.

&quot;Продолжают сходить с ума&quot;: девушка сделала экстремальное фото ради лайков

Пользователи уже практически не удивляются таким событиям, однако некоторые утверждают, что именно такие посты провоцируют детей идти на "новые подвиги", так как они добавляют популярности:

&quot;Продолжают сходить с ума&quot;: девушка сделала экстремальное фото ради лайков

Скриншот комментариев: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее уже сообщалось о подобном случае. В сети опубликовали снимок, на котором девушка по имени Илона зависает на крыше жилого комплекса Заречный в Киеве.

Мы писали, что в Харькове во время выполнения ремонтных работ мужчина упал с крыши здания.

А также о том, что во Львовской области автомобилист наехал на 9-летнего ребенка и влетел в столб.

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